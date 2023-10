Stellantis: nuovo Chief Operating Officer per Mister-Auto

Mister-Auto, uno dei maggiori operatori nella vendita online di pezzi di ricambio in Europa, ha annunciato un cambio al vertice. Jean-Michel Booh-Begue è stato nominato Chief Operating Officer di Mister-Auto dal 1° ottobre, in sostituzione di Loïc Brasset, che assumerà nuove funzioni dirigenziali all’interno di Stellantis. Con oltre 20 anni di esperienza nell’aftermarket automobilistico in termini di sviluppo prodotto, vendite e marketing, Jean-Michel Booh-Begue è stato Vicepresidente Acquisti e Marketing presso la business unit aftermarket indipendente (IAM) di Stellantis dal 2017. Ha contribuito ampiamente alla crescita globale crescita dei private label Eurorepar e bproauto di ricambi, pneumatici e gamme fornitori. Jean-Michel Booh-Begue metterà tutta la sua esperienza, leadership ed esperienza di mercato nello sviluppo dell’attività di e-commerce di Mister-Auto, per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano strategico Dare Forward 2030.

Il player dei pezzi di ricambio ha confermato le sue grandi ambizioni di sviluppare ulteriormente la sua proposta di valore sia per i clienti privati ​​che per quelli professionali. Con lo sviluppo del suo portafoglio completo che ora comprende 1,8 milioni di prodotti (rispetto a 1 milione nel 2022), Mister-Auto copre un parco auto ampio e diversificato per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Nuovi servizi rafforzati per i professionisti del settore automobilistico, come la consegna in 24 ore, i resi gratuiti e l’annunciata struttura di pagamenti differenziati, nonché un maggiore supporto sul campo e un’interfaccia rivista, fanno parte dell’offensiva volta a raggiungere il 20 per cento delle vendite ai riparatori entro il 2024 (rispetto a al 10 per cento nel 2022).

“Sono entusiasta di annunciare la nomina di Jean-Michel Booh-Begue, un professionista altamente qualificato, che dimostra la nostra determinazione ad accelerare lo sviluppo di Mister-Auto a beneficio sia dei clienti privati ​​che dei professionisti”, ha affermato Sylvie Layec, Stellantis Vicepresidente senior di Global Parts & Services, Sales & Marketing e Presidente di Mister-Auto.