Stellantis ridurrà il personale in Corea a causa del crollo delle vendite

Stellantis Korea, che vende in quel paese veicoli Jeep, Peugeot, Citroen e DS Automobiles, introdurrà un programma di licenziamento volontario per affrontare il difficile contesto economico, ha detto lunedì l’unità coreana del gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. “A causa dei rapidi cambiamenti nelle condizioni del mercato, è stato necessario per noi essere più agili nei confronti della domanda del mercato, quindi stiamo ristrutturando la nostra organizzazione e la forza lavoro”, ha detto un portavoce di Stellantis Korea. Tuttavia, l’ultima decisione è stata attribuita al rallentamento delle vendite sul mercato coreano.

Secondo il rilevatore del mercato automobilistico locale Car Is You, il numero di Jeep nuove immatricolate in Corea durante il terzo trimestre è stato pari a 3.400, in calo del 35 per cento su base annua. Il numero di auto Peugeot di nuova immatricolazione è stato di 1.347. Nell’ambito degli sforzi per affrontare il problema, Stellantis Korea ha recentemente tagliato il prezzo del SUV Peugeot 3008 di 3,3 milioni di won (2.400 dollari). Anche il prezzo del SUV Jeep Grand Cherokee Limited è sceso da 85,5 milioni di won nel mercato coreano a 76,9 milioni di won. Questi sforzi, tuttavia, non sembrano essere stati abbastanza efficaci da impedire l’imminente riduzione della forza lavoro presso Stellantis Korea.

La società ha rifiutato di rivelare il numero di dipendenti che lasceranno e l’importo del risarcimento da offrire. “Ho sentito che i dipendenti che lasciano l’azienda riceveranno denaro equivalente a diversi mesi del loro stipendio”, ha scritto un lavoratore di Stellantis Corea su Blind, un’app di chat anonima per dipendenti verificati. La sede della casa automobilistica ha licenziato lavoratori anche in altri paesi. Ad aprile, la società ha offerto acquisizioni volontarie a 33.500 dipendenti statunitensi, citando piani per semplificare le operazioni. “Siamo di fronte a uno scenario incredibilmente brutale. Da un lato dovremmo competere con i rivali cinesi che hanno costi pari al 25 per cento in meno. D’altra parte, ci viene detto di accontentarci del 40 per cento in più di costi derivanti dall’elettrificazione delle auto”, ha affermato a luglio Carlos Tavares, CEO di Stellantis.