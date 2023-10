Stellantis annuncia novità importante per Citroën in Francia

Arrivano novità importanti dalla Francia per il gruppo Stellantis. Federico Goyret è stato nominato Direttore Marketing e Comunicazione del marchio Citroën, a partire dal 1° settembre 2023. Riporta a Thierry Koskas, Direttore Generale del marchio Citroën e Direttore Vendite e Marketing di Stellantis. Federico Goyret ha oltre 19 anni di esperienza internazionale nel settore automobilistico. È entrato in Ford Motor Company nel 2004 e ha ricoperto diverse posizioni nelle vendite, nel marketing e nella pianificazione strategica. Entra in Renault nel 2012 in Argentina come Group Brand Manager e diventa Direttore Marketing del marchio nel 2015. È stato nominato Direttore Marketing di Renault in Brasile nel 2017. Dal 2021 è Direttore Marketing e Comunicazione di Jive Investments, asset internazionale società di gestione con sede in Brasile.

Citroën: Federico Goyret nominato Direttore Marketing e Comunicazione del marchio

Federico Goyret si è laureato in ingegneria presso l’Università di Buenos Aires e ha conseguito la specializzazione in International Business presso HEC Montréal, INSEAD e la Berlin School of Creative Leadership. Nel suo nuovo ruolo di Direttore Marketing e Comunicazione Citroën, Federico Goyret sarà responsabile del consolidamento dell’immagine globale della casa francese, guidando l’eccellenza creativa, orchestrando il lancio dei prodotti e garantendo che tutte le attività di marketing e di comunicazione delle vendite rafforzino il business, siano strategicamente allineate e, in ultima analisi, aumentino il valore del marchio.

“La nomina di Federico Goyret è entusiasmante, porterà una nuova prospettiva al marketing e alla comunicazione di Citroën. Il suo background internazionale e le sue competenze commerciali e di marketing contribuiranno a far progredire l’immagine del nostro marchio. Sono davvero felice di accogliere Federico nella nostra famiglia”, ha affermato Thierry Koskas, Direttore Generale del Marchio francese e Direttore Vendite e Marketing di Stellantis. Insomma una novità importante per la casa automobilistica francese per quanto concerne il suo mercato di casa.