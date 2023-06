Stellantis e Galloo formano una joint venture per il riciclaggio dei veicoli a fine vita

Stellantis e il principale riciclatore di metalli Galloo hanno annunciato oggi di aver firmato un memorandum d’intesa per avviare trattative esclusive per formare una joint venture incentrata sul riciclaggio di veicoli a fine vita (ELV) come parte del progetto della casa automobilistica impegno costante per costruire le sue attività di economia circolare.

La joint venture Stellantis-Galloo lavorerà con strutture di trattamento autorizzate selezionate per raccogliere i veicoli fuori uso dall’ultimo proprietario, consentendo il recupero di parti per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclaggio. Il servizio dovrebbe essere lanciato alla fine del 2023 con un focus iniziale su Francia, Belgio e Lussemburgo, per poi espandersi in tutta Europa. La joint venture offrirà i suoi servizi ad altre case automobilistiche.

“Rendere più facile per i clienti riciclare i loro veicoli fuori uso è un elemento cruciale per ridurre l’impatto ambientale dei nostri veicoli”, ha affermato Alison Jones, vicepresidente senior di Stellantis per l’economia circolare globale.

Il riciclo è parte integrante della strategia 4R della Business Unit Economia circolare del gruppo automobilistico: rigenerazione, riparazione, riutilizzo, riciclaggio. Il programma di riciclaggio ELV contribuirà ad aumentare i ricavi del riciclaggio di 10 volte e i ricavi delle parti di 4 volte entro il 2030, rispetto al 2021, e l’obiettivo di generare oltre 2 miliardi di euro di ricavi nel 2030, come delineato nello Stellantis Dare Forward 2030 piano strategico. Il programma di riciclaggio ELV supporta anche l’obiettivo di Stellantis di avere il 40 per cento di materiali ecologici nei nuovi veicoli entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e sulle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni regolamentari.