Stellantis consolida la sua leadership nel mercato auto in Spagna

Stellantis chiude il mese di marzo leader del mercato totale spagnolo (autovetture + veicoli commerciali) con 26.136 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato del 23,1 per cento. Inoltre, Peugeot è il marchio leader a marzo. Nel primo trimestre dell’anno, i suoi marchi hanno totalizzato 61.732 unità immatricolate, che si traducono in una quota di mercato del 22,7 per cento. Dati che consolidano Stellantis in testa al totale mercato automobilistico spagnolo.

Nel primo trimestre 2023 Stellantis leader in Spagna

Anche nel mercato dei veicoli commerciali Stellantis è in testa, con 4.994 immatricolazioni a marzo (36,9 per cento del mercato). Nel primo trimestre 2023 Stellantis registra 13.162 unità immatricolate (il 38,2 per cento del mercato). Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in), Stellantis continua a consolidare la propria leadership a marzo, con 2.540 autovetture e veicoli commerciali di questa tipologia immatricolate, che la mantiene per un altro mese al primo posto della classifica. Leader, inoltre, sia nel mercato dei veicoli 100% elettrici che in quello degli ibridi plug-in.

Il Gruppo, che occupa anche la prima posizione nei dati accumulati, con 6.848 immatricolazioni (24,1%), dispone di un’ampia gamma di veicoli elettrificati che si distinguono per offrire prestazioni elevate, rispondendo alle esigenze di tutte le tipologie di clientela. Molti dei suoi modelli sono tra i più venduti nelle loro categorie, come la Fiat 500e e la Citroën ë-C4, che sono tra i cinque modelli 100% elettrici più venduti nel nostro Paese quest’anno (Stellantis guida la classifica 100% mercato elettrico con una quota del 27,7%) o Peugeot 3008 Plug-In Hybrid e Jeep Compass, tra le prime cinque vendite di ibride plug-in nello stesso periodo.

Allo stesso modo, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100% elettrici, con Citroën in testa alla classifica dei marchi di questa categoria a marzo e nel primo trimestre dell’anno. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo.