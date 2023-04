Stellantis: aumento di 207 euro lordi per i suoi dipendenti ma ci sarebbe il trucco

Nei giorni scorsi Stellantis ha annunciato aumenti di 207 euro lordi in media per i suoi 5 mila impiegati in Italia. La notizia dell’accordo con i principali sindacati italiani ha fatto il giro del paese suscitando molti commenti. Tuttavia i dipendenti del gruppo automobilistico nella prossima busta paga potrebbero avere delle brutte sorprese. Infatti una grossa parte di questo aumento lordo verrà meno a causa del riassorbimento dei cosiddetti superminimi.

Questi sono un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente o collettivamente, e che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali e vanno da 500 fino a 1.500 euro. Tuttavia questi superminimi sono spesso contrattati a livello individuale e dunque possono essere rivisti o ridotti se cambiano le condizioni del contratto.

Secondo il Fatto Quotidiano gli aumenti effettivi per i dipendenti di Stellantis saranno solo di pochi euro

Di conseguenza secondo quanto riporta il Fattoquotidiano.it, sebbene l’azienda abbia previsto un aumento di 207 euro lordi in busta paga, i dipendenti di Stellantis si ritroveranno solo pochi euro in più. Al momento l’azienda non avrebbe risposto a richieste di commenti sulla questione. Gianluca Ficco della Uilm parlando con il Fatto Quotidiano ha detto che in effetti i superminimi sono sempre riassorbibili. Secondo Ficco nel caso del rinnovo di Stellantis ciò dovrebbe avvenire in misura minore e riguardare solo le qualifiche più alte.

L’auspicio del sindacalista è quello che il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares possa fare da apripista ad altri rinnovi nel settore con la necessità di adeguare gli stipendi al costo della vita che è aumentato e non di poco a causa dell’inflazione.