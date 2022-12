Stellantis conferma altro decesso in USA per airbag Takata

Stellantis attraverso un comunicato emesso nelle scorse ore ha esortato i proprietari e i possessori di alcuni vecchi veicoli Dodge e Chrysler per i quali era stato emesso un richiamo a causa di un problema all’airbag lato conducente di Takata a smettere immediatamente di guidarli e a contattare la Società per ottenere la riparazione necessaria che come sempre in questi casi è gratuita.

Il gruppo automobilistico ribadisce con forza il suo precedente avviso, avendo confermato un terzo incidente mortale correlato a Takata che coinvolge questa popolazione di veicoli negli Stati Uniti. Si tratta di modelli dotati di gonfiatori airbag Takata le cui proprietà chimiche possono deteriorarsi nel tempo, in particolare se esposti a climi caldi e umidi.

Tali condizioni possono causare la rottura dei dispositivi di gonfiaggio durante il dispiegamento, spargendo detriti affilati come rasoi in grado di causare lesioni gravi o morte. “Il tempo è un elemento critico qui perché il rischio aumenta ogni giorno che questi dispositivi di gonfiaggio degli airbag non vengono sostituiti”, ha affermato Tom McCarthy, responsabile globale della sicurezza tecnica e della conformità normativa presso Stellantis. “Abbiamo le parti e il servizio è gratuito. Forniremo mezzi di trasporto alternativi, anch’essi gratuiti, per aiutare le persone a spostarsi da e verso le nostre concessionarie, se necessario”.

Sono interessati Chrysler 300, Dodge Magnum, Challenger e Charger degli anni modello 2005-2010 . I proprietari o i possessori di questi veicoli non riparati sono invitati a chiamare il numero 833-585-0144. FCA US provvederà quindi a farli rimorchiare, gratuitamente, per far fronte al servizio gratuito, che richiede in media meno di un’ora.

“Sappiamo che le festività natalizie sono un periodo impegnativo”, ha aggiunto McCarthy. “Ma niente è più prezioso della famiglia e degli amici che possono anche essere esposti al pericolo ritardando ulteriormente il servizio che, ancora una volta, è gratuito”. Il 16 dicembre, Stellantis ha formalmente informato NHTSA dell’ulteriore caso di mortalità che si è verificato in uno di questi veicoli non ancora riparati che comprende circa 274.000 unità.

Il proprietario del veicolo in questione aveva chiesto a Stellantis il richiamo dell’airbag lato conducente nel 2018, ma poi ha rifiutato l’opportunità di programmare il servizio gratuito presso una concessionaria. FCA US ha continuato a inviare notifiche urgenti a questo proprietario fino al 2022, registrando a un totale di 114 tentativi di sensibilizzazione in un periodo di sette anni.

A luglio, il proprietario ha prestato il veicolo a un membro della famiglia che è rimasto ucciso in un incidente quando l’airbag lato conducente si è rotto durante l’apertura. Stellantis estende le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone colpite dai tre decessi confermati correlati a Takata. Sono stati effettuati in totale 269 tentativi di contatto con i proprietari di questi veicoli.

Stellantis ha chiesto ai proprietari e a coloro che usano questi veicoli sopra elencati di unirsi ai clienti che hanno risposto agli avvertimenti nel corso degli anni e hanno contribuito a sostituire 6,1 milioni di dispositivi di gonfiaggio degli airbag Takata difettosi. “Da quando è stato lanciato il richiamo, abbiamo contattato le persone colpite quasi 210 milioni di volte utilizzando posta standard e di prima classe, servizio di corriere, e-mail, messaggi di testo, telefonate e visite a domicilio.”

Gli airbag della varietà oggetto di questo richiamo non sono stati utilizzati nella produzione di veicoli di Stellantis negli Stati Uniti dal 2016. Se i proprietari non sono sicuri che il loro veicolo sia stato riparato, sono invitati a chiamare il numero 833-585-0144 o a inserire i loro numeri di identificazione del veicolo ( VIN) su checktoprotect.org.