Stellantis: vigile dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk

Il gruppo Stellantis ha dichiarato mercoledì di monitorare tutti i canali di social media che vedono protagonisti i suoi marchi e continuerà a farlo sulla scia di una nuova leadership su Twitter da parte del CEO di Tesla Elon Musk, con il gruppo che ha detto di essere vigile sulla situazione.

“Stellantis monitora costantemente tutti i canali di social media a cui i suoi marchi partecipano attivamente attraverso le sue agenzie pubblicitarie. Questa vigilanza continuerà verso la nuova leadership di Twitter”, ha affermato il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA groupe in una dichiarazione inviata a Reuters.

Negli ultimi giorni da Twitter, si segnala che alcuni funzionari, inclusi i capi della pubblicità e del marketing, hanno lasciato l’azienda, secondo quanto trapelato da una persona con conoscenza diretta della questione.

Le partenze arrivano dopo l’acquisizione della società ad un prezzo di 44 miliardi di dollari da parte del miliardario Elon Musk la scorsa settimana, seguita dal licenziamento del CEO Parag Agrawal, del Chief Financial Officer Ned Segal e del capo degli affari legali e delle politiche Vijaya Gadde, ha riferito Reuters, citando fonti interne all’azienda.

vedremo dunque cos’altro emergerà dalla situazione relativa all’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e soprattutto cosa accadrà ai marchi del gruppo Stellantis presenti in massa sulla piattaforma di social media. Nei giorni scorsi General Motors aveva annunciato di aver interrotto momentaneamente le sue pubblicità su Twitter per capire come si sarebbe evoluta la situazione. Per il momento invece da Stellantis a parte la vigilanza non si segnalano decisioni di questo tipo.

