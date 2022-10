Tavares: “Le auto stanno diventando troppo costose, le fabbriche potrebbero chiudere”

Le vendite di auto europee stanno diminuendo e per il momento non si prevede una crescita. Ciò avverrà a spese di una parte significativa delle fabbriche automobilistiche europee secondo Carlos Tavares. Il CEO di Stellantis, esprime ancora una volta le sue preoccupazioni. Ritiene che l’ambizione di elettrificazione dell’UE sia una delle cause principali. “Per la classe media, i veicoli elettrici sono ancora troppo costosi, quindi compra molto meno auto nuove”.

Carlos Tavares: il CEO di Stellantis è molto preoccupato per il futuro dell’industria automobilistica

“Se una fabbrica europea costruisce da 200.000 a 300.000 auto all’anno e le vendite di auto scendono da 13 milioni a 10 milioni, puoi calcolare quante fabbriche in esubero hai in Europa”, ha affermato Carlos Tavares in un’intervista al quotidiano belga De Tijd.

Nell’intervista, il CEO di Stellantis fa un ulteriore passo avanti e definisce la situazione addirittura ‘terribile’. “C’è poca energia, nessuna infrastruttura e le auto sono troppo costose”. Soprattutto nei paesi dell’Europa meridionale, dove il segmento B è popolare e i prodotti Stellantis sono altrettanto apprezzati, il CEO teme che le nuove auto per la classe media diventino inaccessibili.

Secondo lui, il Parlamento europeo impone alla popolazione una tecnologia molto costosa: quella che è ancora troppo costosa per produrre automobili a prezzi accessibili per la classe media.

Chiede quindi sovvenzioni temporanee per le auto compatte, più convenzionali, di tipo più economico con, ad esempio, tecnologia mild-hybrid, per garantire che l’età media del parco veicoli europeo non aumenti ulteriormente. Le auto più vecchie inquinano molto. Dato che la fascia media utilizza le auto più economiche, la tecnologia EV può evolversi in un’alternativa economica, ha affermato Tavares.

“Ciò consente di risparmiare i sussidi molto più costosi per le auto elettriche e garantisce che la classe media rimanga mobile”. Tanto necessario, perché secondo lui c’è ancora molto lavoro da fare per ridurre il prezzo delle EV’

Tavares non considera il prezzo elevato dei veicoli elettrici l’unica minaccia per l’industria automobilistica europea. Secondo lui, i consumatori hanno ‘perso la strada’: “Non sanno che tipo di auto comprare e non sanno come sarà lo sviluppo dell’economia nei prossimi anni”.

