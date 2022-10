Stellantis: crescono le vendite in Italia a settembre 2022

Buone notizie per il gruppo Stellantis in Italia. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares ha visto crescere le sue immatricolazioni nel mese di settembre 2022 nel nostro paese. Il produttore automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha registrato una crescita del 6,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono state esattamente 35.527 le vetture immatricolate dal gruppo automobilistico nel nostro paese il mese scorso.

Aumentano le vendite del gruppo Stellantis a settembre 2022 in Italia

Stellantis ha aumentato anche la sua quota di mercato in Italia che è passata dal 31,7 per cento al 32 per cento. Se però facciamo riferimento all’intero 2022 la situazione del gruppo automobilistico del Presidente John Elkann cambia radicalmente. Infatti le vendite sono state in totale 353.360, in calo del 20,8 per cento rispetto ai primi 9 mesi dello scorso anno. Anche la quota di mercato è più bassa rispetto al 2021 scendendo dal 38,3 per cento al 36,2 per cento.

Le auto che il gruppo è riuscita ad inserire nella top ten delle auto più vendute a settembre in Italia sono ben 5. Fiat Panda si conferma l’auto più venduta nel nostro paese con 7.810 unità, a seguire Lancia Ypsilon (3.703), Fiat 500 (2.907), Citroen C3 (2.575) e Jeep Renegade (1.773).

La crescita di Stellantis arriva in un contesto in miglioramento per il mercato auto nel suo insieme. In Italia il mese scorso le vendite di auto sono aumentate del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno. La speranza ovviamente sia per il mercato che per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares è che il 2022 possa finire in crescendo in maniera da recuperare in parte quanto perso fino ad ora nel 2022. Vedremo dunque come andranno le cose nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Stellantis, brutto colpo per lo stabilimento di Vigo in Spagna: doveva costruire la piattaforma STLA Small