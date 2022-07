Stellantis Italia: quota mercato del 38,1%, vendite in calo

Stellantis chiude il mese di giugno 2022 con una quota di mercato in Italia pari al 38,1 per cento, mentre nel primo semestre dell’anno in corso si attesta al 37,2 per cento. Le auto vendute nel sesto mese dell’anno sono state 48.427 auto contro le 56.443 vetture immatricolate nello stesso periodo del 2021.

Per quanto riguarda i singoli brand del conglomerato italo francese, a giugno 2022 ne esce bene Alfa Romeo, la quale, con 1.435 immatricolazioni, riporta un incremento del 27,67 per cento in confronto allo stesso mese del 2021, con una market share cresciuta all’1,13 per cento. Jeep ha, invece, piazzato 5.125 unità, in calo del 21,32 per cento con quota ridotta al 4,03 per cento. In compenso, il Costruttore automobilistico ha archiviato il primo semestre spadroneggiando nei suv appartenenti al segmento LEV.

Stellantis: le vendite e la quota mercato in Italia

Gli importanti numeri registrati dalla compagnia testimoniano quanto sia stata in grado di imboccare una strada interessante, potenzialmente capace di consentirlo la diffusione non solo lungo la penisola italica, bensì pure sull’intera scena europea. Qualche giorno fa è trapelata l’indiscrezione secondo cui mai come oggi Jeep sente sia giunto il momento di ampliare gli orizzonti.

Citroen e Ds hanno messo a segno 6.552 immatricolazioni, in calo del 15,55 per cento in confronto al 2021, ma a fronte di una quota pressoché invariata al 5,15 per cento. I risaputi problemi alla catena di approvvigionamento hanno colpito il mondo intero e da ciò dipende la contrazione, non avendo Citroen/Ds perso praticamente punti percentuali in favore della concorrenza.

Le immatricolazioni del marchio Fiat sono state, invece, di 16.812, per un meno 24,26 per cento in confronto allo stesso mese del 2021, con un market share sceso del 13,22 per cento. Lancia ha riportato un calo delle vendite a 3.716 unità (meno 14,28 per cento), con quota stabile al 2,92 per cento. Almeno per il momento la proposta commerciale della realtà diretta dall’amministratore delegato Luca Napolitano prevede esclusivamente la solita Ypsilon, ma da qui ai prossimi anni la gamma crescerà in misura considerevole.

Per Opel le consegne sono state 5.227 (meno 18,84 per cento), con quota al 4,11 per cento, mentre Peugeot le ha incrementate a 9.560 (più 18,39 per cento), con un market share del 7,52 per cento.