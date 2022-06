Samsara e Free2move annunciato importante collaborazione

Samsara ha annunciato di aver stipulato un accordo di partnership con Free2move, la società globale di flotte, mobilità e dati connessi che fa parte del gruppo Stellantis. Questa nuova soluzione integrata, progettata per aiutare i clienti condivisi a operare in modo più efficiente, consente di trasferire i dati dai dispositivi telematici di Stellantis idonei installati in fabbrica nel Connected Operations Cloud di Samsara senza installazione o hardware aggiuntivo richiesto.

Samsar e Free2Move annunciano importante collaborazione

L’integrazione di Samsara con Free2move è disponibile per i clienti della flotta negli Stati Uniti con veicoli Stellantis MY2018 adeguatamente equipaggiati e abilitati o più recenti, inclusi Ram, Dodge, Chrysler e Jeep.

I clienti potranno ora accedere ai dati telematici incorporati di Stellantis, come la posizione GPS, le ore del motore, il consumo di carburante e la pressione dei pneumatici, attraverso un’unica dashboard sulla piattaforma di Samsara.

Questa visione olistica di importanti informazioni dettagliate sui veicoli offre una maggiore visibilità e, di conseguenza, contribuisce ad aumentare l’efficienza operativa.

“La collaborazione di Free2move con Samsara è un’entusiasmante continuazione della nostra strategia per rendere i nostri dati disponibili al maggior numero possibile di proprietari di flotte, migliorando così l’esperienza dei nostri clienti”, ha affermato Benjamin Maillard, Direttore Generale di Free2move in Nord America.

“Queste soluzioni avanzate offrono ai proprietari di flotte la possibilità di aumentare l’efficienza operativa, ridurre i tempi di fermo e aumentare la sicurezza del conducente. Free2move porta queste capacità oltre e combina informazioni dettagliate sui dati con nuovi metodi di mobilità che ampliano la portata degli strumenti operativi della flotta”.

“Samsara fornisce un accesso consolidato ai dati in tempo reale in modo che i nostri clienti possano ottimizzare la gestione della flotta, semplificare la manutenzione e massimizzare i tempi di attività”, ha spiegato Chris Mozzocchi, Senior Director of Product Management di Samsara.

“Siamo entusiasti di collaborare con Stellantis su questa soluzione integrata che sbloccherà ulteriori approfondimenti per i clienti e consentirà loro di prendere decisioni aziendali più rapide e basate sui dati”. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni dalle due aziende.

Ti potrebbe interessare: DS 9 E-Tense: ecco l’offerta di noleggio di Free2Move Lease che parte da 660 euro al mese