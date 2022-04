Stellantis vende due filiali a Monaco di Baviera

Stellantis in Germania sta riducendo ulteriormente la sua rete di filiali e ha venduto due concessionarie site a Monaco di Baviera ad AVAG. Dall’inizio del mese, le due ex concessionarie di auto al dettaglio PSA di Monaco-Schwabing (Peugeot, DS) e Dachau (Peugeot) hanno quindi cambiato proprietà.

Stellantis vende due filiali in Germania ad AVAG

A proposito di questa cessione, un portavoce di Stellantis a Rüsselsheim ha affermato che nelle due sedi lavoravano un totale di 80 persone. A tutti è stato offerto un lavoro continuato dopo la cessione delle due filiali. Secondo indiscrezioni, Stellantis avrebbe concordato la risoluzione del contratto con quasi la metà degli 80 dipendenti.

Un portavoce di Stellantis in Germania a proposito della vendita ha dichiarato: “Con la nuova struttura e la collaborazione ancora più stretta con il Gruppo AVAG, che è già un partner importante per Stellantis, il business dei marchi a Monaco dovrebbe essere ulteriormente rafforzato”. Nelle due sedi, le vendite e l’assistenza continueranno nella solita forma: non cambierà nulla per i clienti.

Alla fine dello scorso anno Stellantis aveva già indicato una drastica ristrutturazione della propria rete di filiali. Le ex filiali PSA e FCA dovrebbero produrre il 50 per cento in più di reddito in futuro. A tal fine, l’attenzione dovrebbe essere concentrata in particolare sulle vendite online: in tre anni il produttore vuole che il 25 per cento delle sue vendite provenga da Internet.

A novembre 2021, in Germania la rete di filiali ribattezzata Stellantis & You, Sales and Services comprendeva ancora 37 concessionarie auto. Dopo la recente vendita, secondo il portavoce, ci sono solo 30 punti vendita e assistenza.

Nel frattempo, AVAG ha annunciato che presto modernizzerà le sue due nuove filiali di Monaco sia dal punto di vista visivo che tecnico. Si tratta del secondo rivenditore di auto in Germania per numero di filiali.

