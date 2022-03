Stellantis: crescita del 35% nel 2021 in Sud Africa

Arrivano buone notizie dal Sud Africa per Stellantis. La divisione locale del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe festeggia un incremento delle vendite pari a +35 per cento nel 2021 in quello che è il primo anno ufficiale di vita dell’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Tra l’altro si tratta di una crescita maggiore di quella del mercato nel suo insieme che è invece cresciuto del 22 per cento.

Crescita del 35 per cento per Stellantis in Sud Africa nel suo primo anno di vita

Il gruppo Stellantis afferma che sta lottando per essere tra le prime 5 società automobilistiche in Sud Africa e punta a una quota di mercato del 10% entro il 2025. Nel 2021 la società ha lanciato 11 nuovi prodotti nel mercato sudafricano con altri 11 previsti per il 2022.

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis in Medio Oriente e Africa, ha affermato: “Il nostro piano per il futuro fissa obiettivi audaci in termini di sviluppo dei dipendenti, emissioni, vendite, soddisfazione dei clienti e risultati finanziari. Il Sudafrica ha un ruolo importante da svolgere e ha il potenziale per essere tra le prime cinque società automobilistiche del paese entro il 2030″.

La rete commerciale è cresciuta fino a 78 concessionarie in tutto il paese che coprono 9 marchi, con 11 lanci di nuovi prodotti nel 2021. Insomma dal Sud Africa arrivano buone notizie per la quarta casa automobilistica al mondo per numero di vendite. Quello del resto è considerato un mercato molto importante per la futura crescita del gruppo che punta ad aumentare le sue quote di mercato e contemporaneamente a ridurre i costi in maniera da raggiungere più velocemente il cosiddetto break even.

