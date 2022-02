Multe da T-Red semafori: necessario il cartello?

Probabilmente parliamo dei due strumenti più odiati dagli automobilisti italiani. Sono l’autovelox e il T-Red. Il primo, come noto, è lo strumento utile ad accertare il superamento del limite di velocità. Il secondo riguarda i semafori, il passaggio col russo o il superamento della linea di arresto.

Due strumenti che hanno lo stesso principio deterrente, cioè il segnalare una violazione. Spesso questi strumenti finiscono in cause e ricorsi degli automobilisti che vengono colti in violazione.

T-Red, multe e sanzioni

Ornai diffusi come e forse più degli autovelox, i T-Red stanno diventando un vero incubo per gli automobilisti. Quelle telecamere a sensori, collegate ai semafori, messe lì di proposito per cogliere in flagrante chi passa col rosso o chi non si ferma alla linea di stop.

E le multe per colpa di queste apparecchiature sono centinaia di migliaia ogni giorno.

Multe pesanti che arrivano fino a 665 euro. Inoltre c’è da fare i conti con la sanzione accessoria della decurtazione di 6 punti sulla patente per il conducente del veicolo che viene colto in violazione dalla telecamera.

Similitudini tra T-Red e autovelox

Due strumenti simili, con telecamere annesse e con contravvenzioni comminate a distanza, cioè differite.

Infatti sia per il T-Red che per l’autovelox, non è necessaria la presenza delle forze dell’ordine. La multa viene inviata direttamente a casa del proprietario del veicolo. Infatti sempre tramite le fotocamere, immortalando la targa del veicolo, si può risalire tramite le banche dati, ai titolari del diritto di proprietà come registrati sul Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Infatti ogni veicolo con tutti i suoi dati e tutti i dati del suo proprietario, sono registrati nel PRA.

Più facile ricorrere contro multa da autovelox

Che sia la velocità superiore ai limiti prefissati, piuttosto che il passare col rosso al semaforo, poco cambia dal momento che si può essere multati anche da postazioni di rilevazione fissa come il T-Red o l’autovelox.

Per gli autovelox però c’è un limite dettato dalla normativa vigente. L’apparecchio deve essere segnalato, questo è un vincolo molto ben definito.

La Cassazione diversi anni fa (era il 2014), intervenne sul tema degli autovelox proprio sull’obbligo di segnalazione. Gli ermellini stabilirono che i cartelli sono obigatori sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili.

In altri termini tutti gli autovelox devono essere segnalati prima con apposito cartello. E questo fatto va indicato anche nel verbale comminato dalle autorità e recapitato al trasgressori.

La legge è vaga dal punto di vista della distanza dei cartelli di segnalazione dalle apparecchiature di rilevazione. Non c’è una distanza precisa e prescritta. Resta il fatto che i cartelli devono essere ben visibili e con messaggio chiaro.

La distanza comunque non può essere inferiore a 250 metri nelle autostrade e nelle strade extraurbane a scorrimento veloce, 150 metri nelle strade urbane o extraurbane normali e 80 metri nelle altre strade.

Senza cartelli, multe contestabili.

T-Red, non c’è bisogno di cartelli segnaletici

Per i T-Red è diverso, non vanno segnalati per forza. Questo è l’orientamento della Cassazione quando è stata chiamata a dirimere contenziosi tra automobilisti e istituzioni.

Infatti, contrariamente a ciò che si pensa, la multa è sempre valida perché non c’è obbligo di cartellonistica che anticipa la presenza di un T-Red al semaforo.

La multa da 665 euro e i 6 punto in meno sulla patente sono perfettamente validi a prescindere.

Il T-Red funziona in modo assai semplice. Nel momento in cui scatta il rosso si attivano le fotocellule site sulle linee di arresto.

Ogni qualvolta una auto supera la linea, la fotocamera collegata alla fotocellula scatta le foto. Il Codice della Strada è chiaro nel sottolineare che al semaforo rosso non si supera la linea di arresto. L’articolo n° 146 comma 3 del Codice della Strada stabilisce proprio questo. Ed essendo il T-Red uno strumento tipicamente accertatore, non necessita di cartelli segnalatori.