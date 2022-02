Stellantis studia il recupero di un altro turno a Figueruelas

Stellantis è intenzionata a recuperare la piena capacità di produzione nel suo stabilimento di Figueruelas in Spagna. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha comunicato ai rappresentanti degli operai la possibilità di recuperare il turno di notte sulla Linea 1, su cui vengono prodotti i modelli Opel Crossland e Citroen C3 Aircross. Ciò dovrebbe avvenire entro metà marzo. Questa novità importante porterebbe alla creazione di 600 nuovi posti di lavoro.

Stellantis sta studiando come recuperare il turno di notte nella linea 1 a Figueruelas

Il presidente del consiglio di fabbrica, Rubén Alonso, ha sottolineato che questa è “un’ottima notizia”, ​​non solo per lo stabilimento di Figueruelas, ma “per l’intera industria ausiliaria” nell’area che fornisce questo impianto del gruppo Stellantis, così come per il resto dei fornitori. Vedremo dunque quali notizie arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo possibile recupero del turno di notte della linea 2 dello stabilimento sito vicino alla città di Saragozza.

La soppressione di questa linea di produzione è stata causata dalla crisi dei semiconduttori che ha colpito il settore automobilistico lo scorso anno. Ciò è avvenuto a causa della pandemia di coronavirus che ha aumentato la richiesta di microchip in tutto il mondo finendo per mettere in difficoltà l’industria delle auto che improvvisamente si è trovata con scorte limitate.

Un po’ tutte le case automobilistiche ne hanno sofferto. Anche Stellantis ha dovuto fare delle scelte per poter continuare la produzione in tutti i suoi stabilimenti. Questo però ha portato ad una riduzione generalizzata della produzione con l’eliminazione di numerosi turni di produzione. Si spera naturalmente che nel 2022 il problema possa venire risolto in maniera definitiva.

