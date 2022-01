Stellantis: nuovo sistema salvavita per le sue auto

Importanti novità arrivano dagli Stati Uniti per quanto riguarda il gruppo Stellantis. La società del CEO Carlos Tavares ha infatti comunicato nelle scorse ore che al CES di Las Vegas che inizierà tra pochi giorni mostrerà una nuova tecnologia che sarà implementata in circa 4 milioni di auto di marchi quali Jeep, Dodge, Chrysler, Ram, Fiat e Alfa Romeo già nel corso di questo mese di gennaio.

Stellantis: un nuovo sistema salvavita sarà implementato via etere a gennaio in più di 4 milioni di auto

Tale tecnologia è stata definita da Stellantis come EVAS. Questa sigla sta per Emergency Vehicle Alert System. Si tratta di una vera e propria funzione salvavita che inizialmente sarà disponibile solo in Nord America ma che poi verrà implementata anche nel resto del mondo, Europa compresa. In parole povere, si tratta di un sistema che avvisa i guidatori delle auto di Stellantis della presenza di un veicolo di emergenza con le sirene accese.

Infatti negli Stati Uniti solo nell’ultimo anno vi sono stati ben 63 incidenti mortali che hanno coinvolto auto di emergenza che erano intervenute per incidenti o per soccorrere automobilisti rimasti in panne. “Si tratta di salvare vite”, ha affermato Mamatha Chamarthi, responsabile del software e della gestione dei prodotti di Stellantis.

EVAS funziona in modo simile alle informazioni meteorologiche. Un messaggio sul cruscotto o sul touchscreen informa il conducente dell’auto del tipo di veicolo di emergenza e della direzione in cui esso si trova. Avverte inoltre i conducenti di veicoli di emergenza in avvicinamento da dietro.

In questa maniera il conducente può accostare e rallentare per consentire ai soccorritori di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Stellantis prevede di aggiungere funzionalità aggiuntive a EVAS nel tempo, incluso l’eliminazione automatica della corsia per i veicoli di emergenza. EVAS sarà disponibile sui modelli 2018 e successivi. La prima del sistema avrà luogo alla fiera dell’elettronica CES dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas, negli Stati Uniti.