Fiat Chrysler Automobiles potrebbe aver firmato un importante accordo con Apple

Nelle ultime ore è stata condivisa in rete un’interessante novità che riguarda il mondo dei motori. In particolare, la mela morsicata avrebbe siglato un accordo con due grandi società automobilistiche che vede l’inclusione di una prova gratuita del servizio di streaming musicale Apple Music in alcune auto presenti sul mercato.

In base a quanto dichiarato dal noto blog TechCrunch, Fiat Chrysler Automobiles e Volkswagen avrebbero deciso di mettere in piedi una partnership con il colosso di Cupertino.

Fiat Chrysler Automobiles: Apple potrebbe aver fimato un interessante accordo con il gruppo di Sergio Marchionne

A partire dal 1 maggio 2018, il servizio Apple Music sarebbe disponibile su diverse nuove auto di Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram dotate di supporto ad Apple CarPlay negli Stati Uniti. Tutti gli utenti possessori di un modello dei vari brand di FCA, che non dispongono di un abbonamento ad Apple Music, riceverebbero 6 mesi gratuiti mentre i già abbonati 3 mesi sempre gratuiti.

Tuttavia, TechCrunch sostiene che la promozione sarebbe attivabile per 1 anno con un termine fissato per il 30 aprile 2019. Oltre a Fiat Chrysler Automobiles negli USA, a quanto pare ci sarebbe una simile promozione anche per Volkswagen per quanto riguarda il mercato europeo.

Secondo gli esperti del settore, la nuova partnership attuata da Apple avrebbe come obiettivo principale quello di dare filo da torcere a Spotify che attualmente vanta 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di abbonati rispetto ai soli 36 milioni di Apple Music.