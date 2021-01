LeasysGO! è ora definitivamente disponibile a Torino: la Nuova 500 disponibile in 300 unità

Comincia la rivoluzione elettrica a Torino che appare sempre più una città votata alla mobilità sostenibile. Il capoluogo piemontese lo fa grazie a FCA Bank che è alla base di Leasys, visto che proprio in queste ore è stata annunciata l’effettiva apertura al pubblico di LeasysGO! ovvero il primo servizio per il car sharing elettrico che permette di adoperare la Nuova 500 Elettrica.

Si parte quindi in questo modo per rendere Torino la capitale italiana della mobilità sostenibile, con FCA attore principale di questa interessante rivoluzione. La volontà del progetto LeasysGO! è quella di unire tutti i vantaggi che derivano dalle vetture elettriche con quelli derivanti dalle nuove forme di mobilità che in questi ultimi tempi stiamo imparando a conoscere. Ci si potrà spostare con semplicità anche all’interno delle Zone a Traffico Limitato, visto che la Nuova Fiat 500 Elettrica potrà circolare tranquillamente grazie alla sua motorizzazione a zero emissioni: il parcheggio, inoltre, è sempre gratuito.

Si gestisce dallo smartphone

LeasysGO! si gestisce in autonomia utilizzando lo smartphone personale grazie all’utilizzo di un’app dedicata. Si potrà quindi noleggiare una delle Nuove 500 Elettriche in assoluta semplicità acquista un voucher su Amazon di durata annuale al costo di 19,99 euro per convertirlo sulla piattaforma digitale di LeasysGO! utile quindi alla prenotazione della vettura.

Si pagherà quindi un canone di 19,99 euro al mese che comprende già due ore di sharing al mese; appena si esauriranno il servizio sarà convertito in automatico alla modalità pay-per-use al costo di 0,29 euro al minuto e fino a 43,50 euro nell’utilizzo giornaliero. Ricaricare la Nuova 500 Elettrica sarà quindi gratuito e gestito da LeasysGO! grazie alla particolarmente diffusa rete di colonnine per la ricarica elettrica: entro fine 2021 arriveranno al totale di 500 unità solamente a Torino.

La flotta di LeasysGO! prevede ben 300 Nuove 500 Elettriche entro la fine di gennaio, che diventeranno 350 entro la fine del 2021. Bisogna anche aggiungere che il progetto non si arresterà alla città di Torino: sempre quest’anno LeaysGO! arriverà anche a Milano, dove vengono previste almeno 400 vetture, quindi a Roma con 200 Nuove 500 previste all’inizio. Una flotta che prevede quindi nel complesso oltre 1000 vetture che potranno essere aumentate sulla base dell’effettiva richiesta. I numeri della flotta sono destinati a raddoppiare con l’arrivo, previsto sempre quest’anno, anche in due grandi città europee come Valencia e Lione.

