FCA collabora con Archer per la produzione di aerei elettrici eVTOL

Archer e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno annunciato nelle scorse ore di aver stipulato una partnership per permettere alla prima azienda di beneficiare dell’accesso alla fornitura a basso costo, alle capacità avanzate di materiali compositi e all’esperienza di ingegneria e design del gruppo automobilistico italo-americano.

Archer, con sede in California, sta creando la prima compagnia aerea al mondo caratterizzata da modelli completamente elettrici per trasportare le persone in tutte le città del mondo in modo rapido, sicuro, sostenibile ed economico. La nuova partnership aiuterà ad accelerare le tempistiche di Archer per diventare leader nel settore con le risorse e le capacità per capitalizzare la nuova era della mobilità sostenibile.

FCA: Archer sceglie il gruppo italo-americano come partner per la produzione di aerei elettrici

La società si occuperà di produrre velivoli elettrici a decollo ed atterraggio verticale (eVTOL), con l’intento di iniziare la produzione nel 2023. FCA ha già collaborato sugli elementi di design della cabina di pilotaggio del primo aereo di Archer che dovrebbe essere svelato all’inizio del 2021.

L’aereo 100% elettrico sarà in grado di viaggiare a una distanza fino a 97 km e una velocità di 241 km/h. Tramite questa nuova collaborazione, le aziende lavoreranno assieme per ridurre drasticamente i costi di produzione, permettendo ad Archer di offrire ai clienti un servizio accessibile.

Brett Adcock, co-fondatore e co-CEO di Archer, ha detto: “Ci siamo concentrati su un approccio incentrato sul cliente per la progettazione degli aeromobili. Ora stiamo lavorando con un partner automobilistico esperto e leader del settore per sfruttare i vantaggi in termini di costi e l’esperienza che consentiranno ad Archer di produrre migliaia di aeromobili in modo affidabile e conveniente ogni anno“.

Doug Ostermann, vicepresidente e responsabile dello sviluppo aziendale globale di FCA, ha dichiarato: “L’elettrificazione nel settore dei trasporti, sia su strada che in volo, è il futuro e con qualsiasi tecnologia nuova e in rapido sviluppo, la scala è importante. La nostra partnership con Archer ha vantaggi reciproci e consentirà di introdurre sul mercato soluzioni di trasporto innovative ed ecocompatibili a un ritmo accelerato“.

Adam Goldstein, co-fondatore e co-CEO di Archer, ha affermato: “Siamo entusiasti di collaborare con una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo nella nostra missione di promuovere i vantaggi della mobilità aerea sostenibile. Questo è un accordo unico nel suo genere per una delle tre grandi case automobilistiche di Detroit che si trasferisce nello spazio della mobilità aerea urbana. Archer ha ora un percorso chiaro per portare la produzione di massa in questo settore, cambiando per sempre il modo in cui le persone viaggiano dentro e intorno alle città“.

