FCA sceglie NewMotion per connettere i suoi clienti professionali

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sta intensificando l’elettrificazione. Il gruppo è nella fase di lancio della Fiat 500 elettrica e ha iniziato a convertire parte della sua gamma in un’ibrida plug-in, come la Jeep Renegade PHEV. È in questo contesto che è appena stata annunciata una partnership con NewMotion, al fine di supportare imprese e professionisti nel loro processo di transizione energetica.

L’accordo prevede che la controllata Shell fornisca un ecosistema di ricarica completo che includa soluzioni di ricarica per ufficio, casa e roaming, con accesso a oltre 175.000 punti di ricarica in Europa utilizzando la carta NewMotion. Inoltre, supporto completo dal sopralluogo all’installazione, senza tralasciare l’assistenza clienti in caso di emergenza e la fornitura della piattaforma Business Hub per supervisionare, analizzare e controllare tutti gli aspetti infrastruttura.

Verranno collegate tutte le colonnine di ricarica installate per conto della stessa società, offrendo così ulteriori funzionalità “intelligenti”, come la distribuzione dinamica dell’energia (DPS) che distribuisce l’energia disponibile in tempo reale all’interno della rete elettrica. tra i diversi terminali collegati. I clienti professionali di FCA potranno così sfruttare al meglio la loro infrastruttura di ricarica esistente senza dover installare stazioni veloci più costose o aumentare la capacità della loro rete elettrica.

La ricarica intelligente consente anche il monitoraggio dei consumi individuali e offre funzioni di pagamento. I dipendenti che ricaricano il proprio veicolo aziendale a casa possono così essere automaticamente rimborsati dei costi di ricarica.

“La partnership con NewMotion è uno dei tanti servizi che Fiat Chrysler Automobiles offre ai propri clienti, per semplificare la vita di chi decide di acquistare un veicolo elettrico o elettrificato. Si tratta di soluzioni semplici e innovative in grado di trasformare in opportunità tutte le problematiche che i clienti business possono incontrare con i nuovi tipi di mobilità elettrica ” , spiega Roberto Di Stefano, eMobility EMEA manager di FCA. La partnership con NewMotion sarà operativa in 12 paesi europei, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. Sarà implementato nei prossimi tre anni.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI