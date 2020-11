Test drive auto elettriche fondamentale per farle comprare. Nuovo sondaggio Areté sulla mobilità elettrica e ibrida: auto, italiani pronti alla svolta ibrido-elettrica. Cresce in modo significativo la propensione all’acquisto di vetture ibride ed elettriche. Italiani pronti a pagarle fino al 10% in più rispetto ai veicoli tradizionali. Incentivi necessari per accelerare la transizione . Quasi 9 italiani su 10 si dicono pronti ad acquistare vetture ibride o elettriche a prezzi accessibili. Il principale motivo di acquisto dichiarato è di carattere sociale (per non inquinare), seguito dalla motivazione economica (i risparmi). Per procedere all’acquisto risulta determinante il una prova, che consente di superare alcune resistenze.

Test drive auto elettriche fondamentale per farle comprare: dalla concessionaria

La diffidenza verso queste alimentazioni è legata al pricing e, per l’elettrico, alle incertezze sul tema batterie (tempi di carica, presenza colonnine, autonomia). Nonostante resti bassa la conoscenza dei motori elettrici ed ibridi e ancora in pochi li abbiano guidati, 2 italiani su 3 per averli sono disposti a pagare fino al 10% in più rispetto ai veicoli tradizionali. Per procedere all’acquisto risulta determinante il test drive di prova, che consente di superare alcune resistenze.

Complessivamente oltre il 50% degli italiani conosce poco o per nulla le caratteristiche dei motori full/mild/plug-in hybrid. Proprio a causa della scarsa consapevolezza di queste alimentazioni, 9 potenziali acquirenti su 10 ritengono il test drive di prova determinante per maturare la decisione di acquisto e per farlo sono pronti a recarsi in concessionaria (88%) o ad attendere presso il proprio domicilio (12%).

Chi la prova, la conosce. La apprezza, la capisce meglio. Ragioni spesso legate alla scarsa conoscenza di queste motorizzazioni e che nascono dalle esperienze personali: solo il 32% conferma di aver guidato almeno una volta un’auto ibrida e il 23% è stato al volante di un’elettrica. Gli incentivi in questo sono preziosi. A ottobre la quota di queste vetture (elettrificate) sul totale immatricolato ha superato il 25%. Un boom oggi dovuto in particolar modo alle diverse soluzioni ibride.

Quali i vantaggi delle elettriche

Il risparmio sul carburante (indicato dal 33% del campione), l’utilizzo degli incentivi (13%), la possibilità di non pagare il bollo (5%), i saving sulla manutenzione (5%), il mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu (3%). Tra i punti di forza dell’esperienza su vetture elettrificate, gli automobilisti indicano la silenziosità (segnalata dal 44% dei rispondenti), la guida rilassata (27%) e i bassi consumi (17%).

Il problema, aggiungiamo noi, è che non esiste una regola nazionale valida in tutta Italia. Ogni Regione e ogni Comune decidono a loro modo e questo genera confusione.

