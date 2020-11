Fiat Chrysler: un dipendente muore di COVID un mese dopo l’assunzione

Un lavoratore di Fiat Chrysler è morto sabato mattina dopo aver contratto COVID-19. L’uomo lavorava presso il Warren Truck Assembly Plant (WTAP) nella periferia di Detroit. Il lavoratore, identificato come Stevie Brown, è stato assunto nello stabilimento solo il mese scorso come dipendente temporaneo part-time.

I lavoratori hanno iniziato a far circolare messaggi e post sui social media durante il fine settimana e hanno iniziato a chiedere informazioni sulla morte del loro collega. Tuttavia, la direzione e il sindacato United Auto Workers (UAW) sono rimasti in silenzio e i media non hanno riportato alcuna informazione.

Lunedì il decesso è stato confermato dalla moglie del lavoratore deceduto. In un post sulla pagina Facebook di WTAP Local 14 ha scritto: “Il mio meraviglioso marito, Stevie Brown, ha iniziato a lavorare presso lo stabilimento Fiat Chrysler Mound / 8 Mile (Warren Trucking) nell’ottobre 2020. Ora non è più qui, ha perso la vita a causa di Covid -19 sabato 21 novembre 2020″.

I colleghi dicono che Brown ha lavorato nel reparto di verniciatura della fabbrica, in una sezione nota come area di blackout. Il reparto di verniciatura è stato teatro di diversi decessi di COVID-19 dall’inizio della pandemia. Fino al 28 aprile, almeno quattro lavoratori sono morti nello stabilimento, che impiega 2.600 lavoratori. Almeno un altro lavoratore è morto nell’adiacente stabilimento Warren Stamping. Né la UAW né la FCA hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla morte di Brown.

