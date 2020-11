FCA Bank e Leasys aprono il loro primo Mobility Store in Francia

La mobilità sta cambiando in Fiat Chrysler Automobiles, come confermato dalla sua controllata finanziaria FCA Bank durante un evento 100% digitale, che si è svolto martedì 4 novembre 2020. Infatti, essa e la sua entità Leasys hanno inaugurato a Lione, il primo Leasys Mobility Store in Francia, ovvero un nuovo punto vendita fisico che fornisce l’accesso a una gamma completa di servizi, dal noleggio a breve, medio e lungo termine al carsharing, compresa la mobilità in abbonamento ed elettrico. Questo sito è dotato anche di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Esistono già circa 400 agenzie di questo tipo in Italia, nei principali centri cittadini o in prossimità di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie del Paese. Offrono accesso a 1.200 terminali disponibili. Entro la fine del 2022, 1.500 centri saranno operativi nei cinque principali mercati europei di Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania, raggiungendo così un flotta totale di oltre 450.000 veicoli, di cui 40.000 in Francia.

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato il primo Leasys Mobility Store a Lione. Questo evento è un passo fondamentale nella nostra strategia di espansione in Francia e rafforza ulteriormente il nostro ruolo di leader nella mobilità a 360 gradi in Europa ” , ha sottolineato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e presidente di Leasys. E ha aggiunto: “Il rafforzamento della presenza fisica di Leasys in Francia ci consentirà di giocare un ruolo ancora più importante come player globale e integrato nella mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di FCA, in ampliamento della nostra flotta e dei servizi innovativi offerti ai clienti. ”

Per quanto riguarda il Leasys Mobility Store inaugurato a Lione, che dovrebbe aprire la strada a una cinquantina di aperture in altre città francesi, tra cui Parigi, Nantes e Montpellier, è stato progettato a partire dalle innovazioni tecnologiche, adottando soluzioni digitali terminali interattivi e multimediali che aiutano il cliente a scoprire le diverse opzioni di mobilità offerte da Leasys.

