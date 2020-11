Continental premiata da FCA come Fornitore dell’Anno 2020

Continental è stata nominata Supplier of the Year (Fornitore dell’Anno) da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella categoria Innovazione durante l’evento virtuale North America Annual Supplier Conference and Awards 2020 tenutosi a fine ottobre.

I premi FCA Supplier of the Year riconoscono le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti del gruppo automobilistico italo-americano, fornendo prodotti e servizi innovativi e di alta qualità.

Continental: l’azienda tedesca ha ricevuto il premio FCA Supplier of the Year 2020

Robert Lee, presidente di Continental North America, ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto per la seconda volta il premio FCA Supplier of the Year, riconoscendo il nostro impegno per l’innovazione. In qualità di azienda leader in tecnologia, Continental si impegna ad aiutare i nostri clienti a fornire le tecnologie più all’avanguardia, volte a migliorare l’esperienza di guida“.

Durante il programma, FCA ha premiato 31 partner-fornitori in un totale di 19 categorie. Martin Horneck, Head of Purchasing and Supply Chain Management di FCA North America, ha affermato: “I cambiamenti che abbiamo apportato nel 2019 hanno creato una solida base per i vari lanci di prodotti fatti da FCA e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro a un livello successivo. Questi rappresentano il meglio nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo molto importante nel nostro successo collettivo“.

I vincitori del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni ottenute nel 2019. Questo sistema prende in considerazione le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia. I vincitori di Foundational Principles rappresentano quelle aziende che hanno dimostrato partnership, collaborazione, trasparenza e integrità straordinarie.

I vincitori nelle categorie innovazione, sostenibilità e diversità sono stati presentati dai fornitori e verificati dalla dirigenza senior di FCA. Continental è stata tra le 13 aziende premiate nella categoria Innovazione per il ruolo svolto nello sviluppo del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5.

Il brand tedesco ha collaborato con Fiat Chrysler Automobiles per realizzare un display all’avanguardia e una soluzione HMI che è parte integrante dell’infotainment di ultima generazione del gruppo.

