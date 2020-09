FCA si aggiudica un posto nella lista “Migliori aziende latine”

I redattori della rivista Latina Style hanno selezionato FCA come una delle migliori 50 aziende latine del 2020 per cui lavorare negli Stati Uniti. La società si è classificata al 15 ° posto ed è stata la casa automobilistica con il punteggio più alto nell’elenco. L’elenco sarà incluso nel rapporto LS50 della rivista pubblicato a settembre.

Il rapporto LS50 mette in evidenza le aziende che hanno uno sforzo dedicato a diverse iniziative di reclutamento e promozione, comprese le società che hanno programmi per reclutare veterani e personale militare. È considerata “la valutazione più rispettata delle opportunità e delle politiche occupazionali delle aziende americane” per quanto riguarda le latine.

Centinaia di aziende sono state valutate per l’inclusione nell’elenco e questo è il 17 ° anno in cui la Società è stata inclusa nel Top 50 Report da quando il benchmark è stato istituito nel 1998.

“Gli sforzi per la diversità e l’inclusione di FCA sono fondamentali per la nostra strategia aziendale e la nostra capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti”, ha affermato Lottie Holland Head of Diversity, Inclusion & Engagement, FCA – North America. “Le nostre prestazioni costanti su questo importante benchmark riflettono il nostro impegno di lunga data a rispettare e coinvolgere pienamente tutte le persone e le culture”.

Parte dell’impegno di FCA per la diversità include il supporto di 10 gruppi di risorse aziendali (BRG) diretti dai dipendenti che rappresentano una serie di comunità di affinità. Latins In Connection (LinC) BRG dell’azienda è tra i più attivi di questi gruppi che supportano lo sviluppo professionale di dipendenti e soci, promuovendo la comprensione multiculturale e perseguendo una serie di iniziative strategiche che posizionano i prodotti dell’azienda presso clienti e comunità diversi.

La rivista Latina Style ha iniziato il Report LS50 come “una ricerca per esplorare più a fondo il mondo degli affari e portare avanti informazioni potenti e utili sulla crescente importanza del reclutamento di professionisti latini”.

Nel 1997, con l’assistenza del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, della Commissione per le pari opportunità di lavoro degli Stati Uniti e delle organizzazioni ispaniche nazionali, la rivista ha sviluppato un sondaggio completo che viene inviato ogni anno alle aziende. Il rapporto LS50, il risultato di quel processo di indagine annuale, evidenzia i programmi di leadership di ciascuna azienda selezionata, i benefici per i dipendenti e la rappresentanza di Latina nelle posizioni senior.

Il rapporto viene distribuito alle organizzazioni professionali e civiche ispaniche, alle organizzazioni femminili nazionali, ai college e alle università, a tutti i membri del Congresso degli Stati Uniti, alla Casa Bianca, ai membri del Gabinetto, alle organizzazioni militari e di veterani. Il rapporto è anche distribuito alle principali conferenze ispaniche e di reclutamento. La cerimonia di premiazione annuale in onore delle aziende di Latina Style 50 si svolgerà a febbraio 2021 durante la Latina Style 50 Awards and Diversity Leaders Conference a Washington, DC.

