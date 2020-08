Foglio rosa: valido sino al 13 gennaio 2021. Col Covid, chi ha il Foglio rosa (per esercitarsi con un esperto accanto) non riesce a prendere la patente. Motivo? La burocrazia infernale. Motorizzazioni soffocate di lavoro, disorganizzazione totale. Così, non ci sono gli esami di pratica. Tutto rimandato chissà a quando, causa Covid. Idem le marche operative utili a iscriversi all’esame di teoria.

Foglio rosa: cosa sapere

Per il Governo Conte, c’è la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini del Codice della Strada. A causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica oltre il mese di ottobre 2020. Bisogna considerare, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida. Numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità.

Tutto vero. Ma la pandemia c’è da febbraio 2020. A settembre 2020, regna il caos totale. È mai possibile?

Documenti per la guida: i termini di tempo

Così, il termine decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 13 gennaio 2021.

Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.