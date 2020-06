FCA dona cibo al Windsor-Essex Miracle Food Drive

FCA ha deciso di regalare un carico di camion di cibo agli organizzatori del Windsor-Essex Miracle Food Drive per dare il via alla loro campagna. La donazione fatta dal braccio destro canadese del gruppo automobilistico italo-americano consiste in un camion caricato con sei pallet pieni di alimenti del valore di 12.000 dollari.

Il comitato organizzatore ha chiesto ai residenti delle contee di Windsor ed Essex di effettuare donazioni sabato 27 giugno per permettere ai volontari di raccogliere cibo da riconsegnare in luoghi specifici presenti in tutta la città e la contea.

FCA: il gruppo dona 12.000 dollari di cibo al Windsor-Essex Miracle Food Drive

Dave Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “FCA Canada è orgogliosa di dare il via a questa importante campagna con una donazione anticipata e speriamo che ispirerà altre aziende e persone a prendere parte a questo nobile sforzo della comunità per aiutare a combattere la fame in questi tempi difficili“.

Adam Lally, membro del comitato organizzatore di Windsor-Essex Miracle Food Drive, ha affermato: “Vedere FCA Canada intensificare e farsi coinvolgere è qualcosa che non dovrebbe sorprendere nessuno. Sono stati i sostenitori di questa comunità in diversi modi nel corso degli anni. Questa è un’altra dimostrazione del loro impegno nei confronti della Contea di Windsor e dell‘Essex“.

Tutti gli articoli saranno distribuiti a Windsor-Essex Food Bank Association e Unemployed Help Centre. La donazione fatta al Miracle Food Drive è in linea con l’obiettivo di FCA di fornire più di 1 milione di pasti ai bambini bisognosi presenti nelle comunità attorno ai principali stabilimento di produzione in Canada, Stati Uniti e Messico.

Da marzo, il gruppo ha donato 190.000 dollari a organizzazioni senza scopo di lucro che forniranno circa 200.000 pasti ai bambini nelle comunità di Windsor-Essex, Brampton e Etobicoke. Solo FCA Canada ha donato 120.000 dollari a United Way-Centraide Windsor-Essex County e alle sue agenzie partner per sostenere il COVID-19 Emergency Response Fund.