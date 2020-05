FCA riavvia le operazioni in Messico, costruendo Jeep Compass

Fiat Chrysler Automobiles ha riaperto il suo impianto di stampaggio e l’impianto di assemblaggio nella città messicana centrale di Toluca, dove produce il SUV Jeep Compass, ha affermato la casa automobilistica. Lo stabilimento di Toluca Assembly è il luogo in cui FCA costruisce anche i suoi crossover Dodge Journey e Fiat Freemont. Il riavvio di martedì arriva un giorno dopo che FCA ha avviato un riavvio graduale dei suoi impianti nella città settentrionale di Saltillo lunedì, dove ha iniziato con circa il 40% del suo staff, come riportato da Reuters.

FCA ha riaperto il suo impianto di stampaggio e l’impianto di assemblaggio nella città messicana centrale di Toluca

FCA lo ha confermato e un portavoce ha dichiarato che la fabbrica sta effettuando un solo turno al giorno. Fiat Chrysler ha impianti di stampaggio e motore e un impianto di raccolta e furgone a Saltillo. L’impianto costruisce i famosi pickup Ram 1500 e Ram Heavy Duty. La società italo americana, che ha inattive le sue operazioni in Messico dallo scorso mese di marzo, ha un totale di sette strutture in Messico site in due diverse città.

Ti potrebbe interessare: FCA: domani è in programma il CdA di Intesa Sanpaolo per il prestito da 6.3 miliardi di Euro