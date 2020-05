FCA installa barriere di sicurezza negli spazi di lavoro in USA

Gli impianti di Fiat Chrysler vengono rinnovati per i dipendenti che tornano al lavoro. Dagli spazi di lavoro che garantiscono il distanziamento sociale a dispositivi di protezione individuale sono in atto nuove linee guida prima della produzione. I dipendenti della struttura che riaprono in USA dopo l’epidemia di coronavirus non saranno più gli stessi. “Abbiamo modificato le stazioni per assicurarci che tutto sia sicuro e pronto all’uso quando si tratterà di prendere le misure adeguate”, ha dichiarato Mark Stewart, Chief Operating Officer della FCA in Nord America.

E quelle misurazioni mantengono ulteriormente i lavoratori lontani tra di loro con barriere protettive ridisegnate e partizioni in plexiglass. “Sai che vogliamo stare insieme ai nostri compagni di squadra, ma non troppo adesso. È diverso e penso che abbiano raggiunto degli ottimi accordi per realizzarlo ”, ha dichiarato Scott Garberding, Chief Manufacturing Officer di FCS Global. Prima dell’arresto della produzione, i dipendenti hanno parlato delle condizioni di lavoro e dei timori di essere così vicini alla catena di montaggio dopo che più lavoratori si sono ammalati di Covid-19.

La società ha chiuso gli impianti a marzo e si è recata al tavolo da disegno con un piano di sicurezza. Ai lavoratori è ora richiesto di indossare maschere e occhiali di sicurezza in ogni momento e i controlli di temperatura obbligatori giornalieri saranno documentati lungo questionari autopulenti. “I lavoratori sono rimasti davvero colpiti dal lavoro che abbiamo fatto”, ha detto Garberding. Le stazioni di lavoro e le aree ad alto traffico verranno pulite dieci minuti prima di ogni turno. Le nuove misure di sicurezza si applicano a dipendenti e visitatori.

