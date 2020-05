FCA lancia negli Stati Uniti il programma ORE

Oltre un terzo dei rivenditori statunitensi di FCA e tutti i siti Web di Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat e Alfa Romeo danno la possibilità ai consumatori di acquistare nuovi veicoli comodamente da casa attraverso il nuovo sistema Online Retailing Experience (ORE).

Lanciato un mese fa, ORE è stato implementato da 1000 rivenditori che si estendono dal Maine alla California. Oltre il 90% della rete di concessionari statunitense di Fiat Chrysler Automobiles ora utilizza degli strumenti basati su Internet per vendere auto e pick-up.

FCA: ORE è un nuovo programma di acquisto online lanciato dal gruppo negli Stati Uniti

Jeff Kommor, Head of Sales di FCA USA, ha detto: “Abbiamo accelerato l’introduzione di ORE per aiutare i nostri rivenditori che sono stati costretti a chiudere le loro concessionarie per via dell’emergenza coronavirus. La risposta è stata fenomenale. I rivenditori stanno raggiungendo nuovi consumatori mentre sviluppano un insieme di capacità relazionali diverse con i clienti poiché molte delle transazioni vengono ora completate nel vialetto del cliente piuttosto che nello showroom“.

Kommor stima che circa il 20% di nuovi clienti proviene adesso da Internet rispetto a circa l’1% registrato un anno prima. “ORE e altre applicazioni di terze parti si sono dimostrate molto affidabili. È stato un percorso difficile ma alla fine abbiamo raggiunto quel punto in cui clienti e rivenditori hanno abbracciato l’acquisto e la vendita di veicoli attraverso il cyberspazio“, ha dichiarato Kommor.

FCA ha sviluppato ORE come una piattaforma unica con l’obiettivo di aiutare i rivenditori a gestire l’intero processo di acquisto. Online Retailing Experience è accessibile attraverso i siti Web di Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat e Alfa Romeo, i siti di rivenditori che partecipano al programma o tramite una serie di applicazioni di social media.

Il funzionamento di Online Retailing Experience è molto semplice

Il funzionamento è davvero semplice. Dopo che il consumatore ha selezionato la marca e il modello desiderato dal sito Web del brand, la transazione si sposta senza che l’acquirente debba fare nulla presso la concessionaria corrispondente che dispone della vettura.

Sfruttando una serie di funzionalità, il cliente può dare in permuta il suo veicolo più vecchio oppure acquistare l’auto tramite finanziamento o ancora vedere se sono disponibili degli incentivi. Alla fine, viene fornito il costo totale suddiviso anche in rate mensili stimate. Tutti gli altri documenti, che riguardano ad esempio l’eventuale prestito, vengono completati online usando la firma elettronica. Alla fine il nuovo veicolo viene consegnato direttamente a casa.

Garrett Guest, vice presidente della concessionaria South Oak Jeep Dodge Chrysler Ram (presente a Matteson, Illinois), ha detto: “Di recente abbiamo venduto una nuova Jeep a una donna che vive a 65 miglia di distanza dalla concessionaria. Siamo in contatto con la nostra clientela che è impegnata ed entusiasta di acquistare online“. Jeff Kommor ha dichiarato che il numero di rivenditori partecipanti al programma ORE sicuramente continuerà a crescere nei prossimi mesi.