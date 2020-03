FCA espande il lavoro a distanza

Il CEO di FCA, Mike Manley, sta incoraggiando i dipendenti a lavorare in remoto nel tentativo di combattere la diffusione del coronavirus. Lo staff di posti come la Cina e l’Italia lo ha già fatto, ma tale approccio viene esteso a tutti gli impiegati del gruppo, ha detto Manley in un messaggio alla forza lavoro. Alcuni membri del personale, a seconda delle loro mansioni, dovranno comunque andare al lavoro. Il programma è progettato per essere flessibile per consentire un mix di lavoro remoto e sul posto, secondo un portavoce.

Mentre parla dell’effetto dell’epidemia virale, Manley ha dichiarato: “Chiaramente ora stiamo andando oltre i punti di crisi regionali e pianificando come questo avrà un impatto su ogni area della nostra attività in tutto il mondo. Nei nostri uffici, stiamo accelerando lo spiegamento del lavoro in remoto, o” Smart Working “,” ha dichiarato Manley in una lettera di giovedì inoltrata allo staff. “Nei nostri uffici in Cina, Corea, Giappone e Italia questa pratica è diventata la” nuova normalità “. Per altre sedi, Smart Working è ora disponibile per tutti i dipendenti e ti chiederei di coordinarti con il tuo rappresentante locale delle risorse umane su come questo è distribuito dipartimento per dipartimento. ”

Manley ha affermato che la lettera è stata la prima di una serie di aggiornamenti settimanali che prevede di pubblicare sulla situazione del coronavirus e ha continuato a dire nella lettera che la società ha “introdotto una politica molto severa sui visitatori esterni nei siti FCA”. Il CEO ha aggiunto che FCA sta posticipando o annullando la maggior parte degli eventi aziendali e che “questo vale sia per i grandi raduni dei dipendenti che per la nostra partecipazione ai saloni automobilistici e alle sponsorizzazioni di eventi commerciali”.

