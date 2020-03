FCA: come sono andate le vendite in Messico a febbraio 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha chiuso febbraio 2020 in Messico con una crescita del 14% rispetto a febbraio dello scorso anno. Grazie a Ram e Dodge, il gruppo automobilistico italo-americano è riuscito a consegnare 5420 unità.

Bruno Cattori, presidente e CEO di FCA Messico, ha dichiarato: “A febbraio, FCA Messico ha mostrato un’importante performance guidata da Ram, dove il Ram 1500 si è confermato pick-up di lusso per eccellenza grazie alla combinazione di materiali, prestazioni e tecnologia premium“.

FCA: oltre 5400 esemplari venduti in Messico a febbraio 2020

Cattori ha proseguito dicendo: “Il mese scorso abbiamo presentato la Chrysler Pacifica 2021 al Chicago Auto Show. Questo modello rivoluziona ancora una volta il segmento grazie a caratteristiche uniche come la sicurezza, il sistema Uconnect 5, gli interni sofisticati e l’esclusivo sistema di trazione integrale opzionale, tra le altre cose . Durante questo evento, la nuova designazione Desert Rated è stata presentata anche nel Jeep Gladiator Mojave e nella versione High Altitude in Wrangler e Gladiator, rendendoli punti di riferimento nei rispettivi segmenti grazie a lusso, tecnologia e capacità“.

Ram ha registrato immatricolazioni per 2710 unità che si traduce in un incremento del 45% rispetto a febbraio 2019. Si tratta del miglior febbraio di sempre, in termini di vendite, per la casa automobilistica americana.

In particolare, il marchio ha venduto 1329 esemplari del Ram Light Duty a febbraio 2020 (+72% rispetto a febbraio 2019) mentre le immatricolazioni dei Ram 700 e ProMaster Rapid hanno registrato una crescita significativa del 17% e del 3%, rispettivamente. Anche il Ram 4000 ha visto raddoppiare le sue immatricolazioni.

Per quanto riguarda Dodge, il brand ha registrato a febbraio vendite per 1170 unità. La Dodge Attitude è stata la leader del marchio per quanto riguarda le immatricolazioni con 782 unità vendute (+5% rispetto a febbraio 2019). Il Dodge Durango ha visto crescere le sue vendite dell’86% mentre quelle della Challenger sono aumentate dell’8%. La Neon, invece, ha registrato vendite di 156 esemplari.

Sempre in Messico a febbraio 2020, Fiat Chrysler Automobiles è riuscito a vendere 982 veicoli Jeep, principalmente Renegade (+12% a 173 esemplari) e Grand Cherokee (+8%). Inoltre, le vendite della Jeep Cherokee sono triplicate rispetto allo stesso mese ma del 2019 mentre il nuovo Jeep Gladiator ha registrato immatricolazioni per 103 unità.

Fiat è riuscita a vendere 530 vetture (253 Mobi e 178 Uno) mentre Chrysler e Alfa Romeo hanno registrato vendite per 18 e 10 esemplari, rispettivamente.