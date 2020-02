Fondazione FCA rinnova il suo supporto per Jackson Street Commons

La Family Service Association (FSA) di Howard ha annunciato nelle scorse ore di aver ricevuto una seconda sovvenzione di 50.000 dollari per Jackson Street Commons, un programma di alloggi dedicato ai veterani senza tetto nelle contee di Howard e Tipton. Il denaro proviene dalla Fondazione FCA, la divisione benefica di Fiat Chrysler Automobiles.

Tracy Martino, direttore esecutivo di FSA, ha dichiarato: “Siamo molto grati per il continuo supporto della Fondazione FCA per Jackson Street Commons. Questa partnership è stata preziosa nei nostri sforzi per aiutare i veterani senzatetto“.

Fondazione FCA: 50.000 dollari destinati al Jackson Street Commons

Situata a Kokomo, nell’Indiana, Jackson Street Commons offre alloggio permanente a 27 veterani e alle loro famiglie usando l’Housing First Model che mette a disposizione una varietà di servizi di supporto che li aiutano nella loro stabilizzazione. Inaugurata a maggio 2014, Jackson Street Commons è la terza struttura di questo genere presente nell’Indiana.

Angie Ciski, direttore dei programmi veterani di Jackson Street Commons, ha affermato: “È con il costante supporto della comunità che Jackson Street Commons fornisce alloggi e servizi di supporto di qualità per aiutare i veterani di un tempo senza fissa dimora a rimanere sistematicamente alloggiati e lavorare. Siamo grati per il generoso contributo della Fondazione FCA per rendere Jackson Street Commons un posto che i veterani possono chiamare casa“.

Christine Estereicher, Chief Operating Officer di Fondazione FCA, invece ha detto: “Riteniamo che uno dei modi migliori per riconoscere il servizio e il sacrificio di queste donne e questi uomini coraggiosi sia quello di fornire loro gli strumenti e il supporto di cui hanno bisogno per vivere la loro vita migliore. Siamo lieti di rinnovare il nostro supporto per Jackson Street Commons. Dare ai veterani un tempo senzatetto un posto che possono chiamare casa è un passo positivo per loro e per la comunità“.