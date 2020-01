Fiat Chrysler Automobiles dona 55 auto a Senai

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha consegnato venerdì scorso 55 auto a Senai Automotivo nel quartiere di Ipiranga, a San Paolo (in Brasile).

Le vetture verranno utilizzate nella formazione professionale per la manutenzione e la riparazione di auto, con particolare attenzione alla formazione dei giovani a lavorare presso i concessionari Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e Ram.

Fiat Chrysler Automobiles: i giovani potranno formarsi presso Senai grazie anche alla donazione fatta dal gruppo

Roger Corassa, direttore dello sviluppo della rete FCA in America Latina, ha dichiarato: “I nostri clienti sono sempre più informati ed esigenti. Per rimanere competitivi, dobbiamo anche investire nelle persone. Con questo in mente, FCA ribadisce la sua fiducia nella collaborazione con Senai e questa donazione di auto consentirà ai giovani di conoscere e prepararsi per il mercato del lavoro attraverso i nostri prodotti e le tecnologie“.

In 35 anni di collaborazione con il gruppo automobilistico italo-americano, Senai Automotivo ha già formato migliaia di giovani nella manutenzione e nella riparazione di auto. L’addestramento si svolge presso gli spazi adibiti a ciò offerti da Fiat Chrysler Automobiles installati in 17 unità Senai. Le donazioni sono iniziate nel 2019 e proseguiranno anche l’anno prossimo, per un totale di 177 veicoli consegnati alle scuole in 14 paesi.