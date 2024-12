Volkswagen T-Roc 2025: ecco come cambierà con la nuova generazione

Tra le auto più attese del 2025 c’è sicuramente anche la Volkswagen T-Roc, che riceverà un aggiornamento con l’obiettivo di mantenere alte le vendite del modello. Il B-SUV è già tra le auto più vendute in Europa, ma l’imminente restyling è stato pensato per mantenere il veicolo moderno e innovativo. A migliorare saranno sia gli esterni che gli interni e il giornale tedesco Bild ha voluto realizzare un render, partendo dalle informazioni disponibili al momento, per immaginare come potrebbe essere il modello finale.

Volkswagen T-Roc: sarà così il restyling in arrivo nel 2025?

Con il restyling, la Volkswagen T-Roc diventa più elegante e prende spunto dalla Tiguan, sua “sorella maggiore”. Oltre alle novità estetiche e interne, ci saranno novità specialmente sotto al cofano. Questa generazione sarà l’ultima con motori a combustione interna, a benzina e diesel, e la prima ad adottare i motori ibridi. Al momento non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma secondo alcune indiscrezioni sarà proposto il propulsore 1.5 Hybrid visto su Golf e Tiguan. Probabile anche il debutto di versioni ibride plug-in.

Ad aggiornarsi saranno anche i prezzi. Quelli delle versioni con motore a combustione resteranno sui 30.000 euro, mentre le versioni ibride costeranno poche migliaia di euro in più, tra i 33.000 euro e 35.000, dunque leggermente più dei concorrenti Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross.

Il B-SUV è un veicolo fondamentale per Volkswagen, ultimamente in difficoltà in Germania a causa della scarsa domanda di veicoli elettrici. La “guerra” con i sindacati IG Metall in seguito alla decisione di tagliare gli stipendi del 10% e chiudere tre stabilimenti nel Paese continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un accordo a beneficio di tutte le parti interessate. Negli ultimi giorni la casa automobilistica ha fatto anche sapere che sta considerando la possibilità di spostare la produzione della Golf dalla Germania al Messico, per poter ridurre i costi.