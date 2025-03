Tesla abbassa i prezzi dei Supercharger in Italia, ma c’è il trucco

Cercando di comprendere al meglio il sistema tariffario dei Supercharger Tesla, potremmo dover rivedere tutto da capo. Il colosso di Elon Musk ha deciso di ritoccare i prezzi in Italia, abbassando le tariffe al kWh, ma allungando (e non di poco) le fasce di “maggiore afflusso”, ovvero quelle in cui si paga di più. Si tratta di una di quelle classiche mosse “alla Tesla”, che fanno esultare da un lato e imprecare dall’altro. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia.

Aprendo l’app Tesla noterai subito che i costi variano da stazione a stazione. Non esiste più un tariffario fisso, ma si possono fare alcune considerazioni general. Nelle ore di minore afflusso il prezzo è sceso dai precedenti 0,46 €/kWh a valori che oscillano tra 0,38 e 0,42 €/kWh, a seconda della stazione. Una bella riduzione, non c’è che dire. Nelle ore di maggiore afflusso, invece, si passa dai vecchi 51-52 centesimi al kWh a 48-49 centesimi. Anche qui un piccolo risparmio, ma con un imprevisto: la fascia oraria a tariffa alta è stata notevolmente estesa.

Se prima le ore di maggiore afflusso erano concentrate tra le 16 e le 20, ora in alcune stazioni i prezzi alti si pagano praticamente tutto il giorno. Andiamo a vedere allora qualche esempio: Bergamo Dalmine, 4-22 (una gran bella fascia oraria), ed altre stazioni segnano anche 9-23, 9-21, 10-21 e 8-21.

Trovare la finestra giusta per ricaricare a prezzi stracciati, a questo punto, è diventato più complicato. Se prima potevi fare il pieno a 0,46 €/kWh in pausa pranzo o la mattina presto, ora potresti ritrovarti a pagare di più. D’altro canto, chi era costretto a ricaricare sempre nel tardo pomeriggio ora potrebbe risparmiare qualche centesimo.

Con Tesla, tutto può cambiare in un attimo. Se c’è una cosa che abbiamo imparato con Tesla, è che le regole del gioco possono trasformarsi da un momento all’altro. Queste nuove tariffe e fasce orarie potrebbero rimanere così a lungo o venire stravolte di nuovo la prossima settimana. Meglio temere d’occhio l’app prima di collegare il cavo e, se puoi, ricarica quando costa meno.