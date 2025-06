Tesla Model Y: in arrivo una nuova versione? Ecco le novità

La nuova Tesla Model Y, conosciuta anche come Juniper, non è arrivata da molto tempo sul mercato. Tuttavia, si parla già di un’altra variante, che andrebbe ad aggiungersi a quella già annunciata da 7 posti. Un hacker, noto online come GreenTheOnly, avrebbe infatti individuato nel firmware aggiornato della Model Y una configurazione a sei posti finora mai confermata ufficialmente.

Advertisement

Tesla sta lavorando ad una Model Y a sei posti?

Secondo quanto emerso, questa nuova versione della Model Y dovrebbe adottare una disposizione dei sedili completamente rivista rispetto alla variante a sette posti. Quest’ultima, criticata per lo spazio angusto offerto nella terza fila, potrebbe lasciare spazio a una configurazione più comoda e razionale in stile 2-2-2, con l’introduzione di poltrone singole nella seconda fila in sostituzione del classico divanetto.

Advertisement

Nonostante Tesla in passato abbia già sperimentato soluzioni simili, l’arrivo di una Model Y a sei posti potrebbe suggerire l’introduzione di una versione a passo lungo del SUV, inedita fino a oggi. Alcune testate hanno ipotizzato proprio questa possibilità, che renderebbe il veicolo più spazioso e funzionale per i passeggeri della terza fila.

Inizialmente si pensava che questa configurazione fosse destinata esclusivamente al mercato cinese, ma Green ha lasciato intendere che la variante a sei posti potrebbe avere una distribuzione più ampia a livello globale. Tesla, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né in merito al lancio né ai prezzi, ma considerando che la Model X a sei posti costa più della versione a sette, è plausibile aspettarsi un sovrapprezzo anche per questa nuova opzione.

Il 2025, stando a quanto dichiarato dall’azienda, sarà un anno ricco di novità. Oltre ai restyling già presentati di Model Y, S e X, è attesa entro fine giugno la presentazione di un nuovo modello “accessibile” basato sulla piattaforma delle best seller Model 3 e Y.

Advertisement

Tuttavia, resta da vedere se queste mosse basteranno a rilanciare l’immagine del marchio. Tesla, infatti, fatica ancora a riconquistare pienamente la fiducia del pubblico dopo mesi di turbolenze mediatiche. Una Model Y più comoda e spaziosa potrebbe aiutare a invertire la tendenza, ma il successo non è garantito.