Tesla Model 2, l’ipotetica compatta 3 porte per esplorare un nuovo mercato

Nel vivace mondo dell’automotive elettrico, il chiacchierato nome Tesla Model Q, conosciuto anche come Model 2, continua a riecheggiare tra indiscrezioni, render non ufficiali e aspettative crescenti. Ma questa misteriosa compatta elettrica esiste davvero o siamo di fronte all’ennesima suggestione collettiva alimentata dai social e dai forum di appassionati?

Una cosa è certa: nessuna immagine ufficiale è stata rilasciata da Tesla. Tuttavia, sui canali non ufficiali è recentemente apparso un nuovo render, proveniente dal forum spagnolo Coche Spias, ben noto per aver anticipato in passato alcuni dettagli interessanti su vari modelli.

Il rendering in questione, che sta facendo il giro del web, presenta una Tesla compatta a tre porte, con un design piuttosto datato rispetto ai canoni stilistici tipici del marchio californiano. Il risultato è quindi una sorta di fusione tra il frontale della Model 3 e la parte posteriore di una city car europea, come Peugeot 208 o Renault Clio, ma con porte posteriori eliminate per far posto a due ingressi anteriori allungati. Un’idea che stona non poco con la filosofia Tesla, votata a soluzioni minimaliste ma sempre orientate al futuro, sia per l’estetica che per la praticità.

A rendere tutto più intrigante, è il messaggio che accompagna l’immagine: una fonte anonima, presunto ex collaboratore di Elon Musk, parla di un modello compatto derivato da una Tesla Model Y “semplificata”, a tre porte e con specifiche ridotte, pensato per abbassare sensibilmente il prezzo d’ingresso al brand Tesla.

Questo presunto modello economico sarebbe distinto dal misterioso prototipo fotografato a maggio, che mostrava invece una carrozzeria più moderna e cinque porte. Il punto resta: si tratta di una concreta anticipazione o di pura fantasia? A oggi Tesla non ha confermato né smentito ufficialmente l’arrivo di una nuova vettura compatta, ma la domanda di un’auto entry-level a zero emissioni continua a crescere, e il segmento B elettrico è sempre più competitivo. Elon Musk stesso, in passato, ha più volte alluso a una Tesla più accessibile. Che sia davvero in arrivo?