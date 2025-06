NVIDIA investe nelle fabbriche intelligenti europee, BMW e Mercedes in prima linea

In un momento di svolta per l’industria europea, NVIDIA annuncia la realizzazione del primo cloud industriale basato sull’intelligenza artificiale dedicato esclusivamente ai produttori del Vecchio Continente. Il progetto, che sorgerà in Germania, rappresenta una vera e propria “fabbrica dell’intelligenza”, alimentata da oltre 10.000 GPU di ultima generazione, tra cui i potenti sistemi NVIDIA DGX B200 e i server professionali NVIDIA RTX PRO.

Advertisement

Questo ecosistema avanzato nasce con l’obiettivo di digitalizzare e ottimizzare l’intero ciclo produttivo, dalla fase di design all’ingegneria, dalla simulazione real-time alla robotica, fino alla creazione di gemelli digitali delle linee produttive.

Advertisement

Partner di rilievo come BMW Group, Mercedes, Maserati e Schaeffler stanno già integrando le tecnologie NVIDIA nelle loro operations, sfruttando software leader come Ansys, Siemens, Cadence e Rescale per potenziare le applicazioni industriali grazie all’AI.

Come sottolineato dal CEO di NVIDIA, Jensen Huang, “Ogni impresa industriale nell’era dell’AI ha bisogno non solo di una fabbrica fisica, ma anche di una infrastruttura digitale per sviluppare l’intelligenza che la guida.” Il nuovo centro AI tedesco nasce proprio da questa visione, ovvero una piattaforma abilitante per una produzione predittiva, resiliente e smart.

Costruita secondo i principi del NVIDIA Omniverse Blueprint, la struttura sarà interamente virtualizzata e ottimizzata attraverso Cadence Reality Digital Twin, che permetterà agli ingegneri di testare e migliorare ogni aspetto progettuale in un contesto simulato e preciso. L’obiettivo è quello di accelerare l’adozione delle gigafactory AI in Europa, portando vantaggi tangibili in termini di efficienza, automazione e sostenibilità.

Advertisement

Nel dettaglio, aziende come Schaeffler stanno già impiegando le tecnologie NVIDIA per digitalizzare la pianificazione produttiva e istruire robot con movimenti simili a quelli umani, riducendo i costi di implementazione grazie a piattaforme come Wandelbots NOVA e Microsoft Azure Industrial Cloud.

Anche BMW sta sviluppando gemelli digitali dei propri stabilimenti, permettendo ai team internazionali di collaborare in tempo reale su simulazioni complesse. Parallelamente, in partnership con Siemens, accelera le simulazioni aerodinamiche dei veicoli, ottenendo miglioramenti di performance fino a 30 volte più veloci grazie all’impiego di CUDA-X e Grace Blackwell.

Mercedes, invece, sfrutta NVIDIA Omniverse per progettare e ottimizzare virtualmente le catene di montaggio, migliorando l’efficienza produttiva e riducendo i tempi di inattività in tutti i propri impianti globali.