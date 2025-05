Ecco come Audi sfrutta l’intelligenza artificiale per produrre prima e meglio

Audi sta rivoluzionando la propria catena del valore grazie a una massiccia integrazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza operativa, elevare gli standard qualitativi e ispirare innovazione in ogni fase del processo. Dalla logistica alla produzione, passando per l’interazione cliente-prodotti, la casa dei quattro anelli sta implementando oltre 100 progetti AI attivi in diverse fasi di sviluppo, con un focus crescente sulla produzione in serie e sul controllo qualità intelligente.

Secondo Gerd Walker, membro del board Audi per Produzione e Logistica, l’IA rappresenta una vera e propria svolta epocale: “Stiamo trasformando le nostre linee produttive in ambienti altamente efficienti, tecnologicamente avanzati e centrati sul supporto alle persone. Il nostro obiettivo è integrare l’IA ovunque abbia senso farlo”.

Un esempio concreto è “Tender Toucan”, uno strumento di intelligenza artificiale generativa che analizza offerte di gara automatizzando la creazione di elenchi requisiti e verificando la corrispondenza delle proposte ricevute. In questo modo, fino al 30% di tempo è risparmiato nel processo decisionale, con un’estensione prevista a nuovi ambiti come la produzione di batterie e trasmissioni ad alto voltaggio.

Nel campo del controllo qualità, Audi ha introdotto “IRIS”, un sistema di visione artificiale installato negli impianti di Ingolstadt e Neckarsulm. Questo strumento verifica che le etichette tecniche vengano applicate correttamente, nella posizione giusta e nella lingua adatta. Si tratta di un’implementazione che consente di ridurre i tempi di produzione e di assicurare la conformità del prodotto.

In collaborazione con Siemens, Audi ha sviluppato Weld Splatter Detection (WSD). Si tratta di un algoritmo che rileva e segnala eventuali schizzi di saldatura nel sottoscocca dei veicoli. Dal 2025, un robot entrerà in funzione per eliminarli automaticamente, migliorando non solo l’efficienza ma anche sicurezza ed ergonomia per i lavoratori.

Il tutto si inserisce nella più ampia visione strategica di “Audi 360factory”, un ecosistema produttivo basato sui dati, in cui ogni fase è monitorata, ottimizzata e interconnessa. Attualmente, il reparto produzione genera centinaia di petabyte di dati, diventando il principale bacino informativo per l’applicazione dell’IA.

Audi ha inoltre rafforzato la sua presenza nel settore AI entrando a far parte dell’IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) di Heilbronn, destinato a diventare il più grande hub europeo dedicato all’IA. Un campus da 23 ettari, dove la casa tedesca avrà un proprio quartier generale per continuare a sperimentare, collaborare e innovare nel cuore dell’eccellenza tecnologica.