Nuova Nissan LEAF, con il restyling diventa un crossover: ecco le novità

Uno dei modelli elettrici più venduti al mondo si rinnova profondamente, pronto ad affrontare un mercato sempre più competitivo in una veste completamente nuova. Stiamo parlando della Nissan LEAF. Dal lancio nel 2010, la LEAF ha superato le 700.000 unità vendute, diventando una delle auto elettriche più diffuse a livello globale. Con l’arrivo della terza generazione, il celebre modello abbandona la carrozzeria hatchback per abbracciare il formato da SUV coupé, adattandosi alle tendenze attuali del mercato. Un cambiamento importante per restare competitivi in un settore dove l’offerta si è moltiplicata in tempi rapidissimi.

Nissan LEAF: con la terza generazione diventa un crossover

Progettata presso il centro stile Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF sfoggia un design completamente rivisto. Il frontale è dominato da gruppi ottici affilati uniti da una fascia luminosa, con il logo Nissan retroilluminato. Le maniglie delle portiere a filo carrozzeria e il tetto solare opaco sottolineano l’attenzione all’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di soli 0,25. Sul retro, spiccano fanali LED tridimensionali integrati in un pannello nero orizzontale che enfatizza la larghezza del veicolo. Il crossover elettrico è disponibile in sette tinte per la carrozzeria, incluso l’esclusivo blu turchese Aoba, e cerchi in lega da 18 e 19 pollici progettati per migliorare l’aerodinamica.

Anche l’abitacolo è stato totalmente rivisto. Il posto guida è dominato da due display da 14,3 pollici, uno per la strumentazione e uno per il sistema infotainment basato su Google. Tra le dotazioni spiccano il sistema audio BOSE con altoparlanti integrati nei poggiatesta, la visione a 360 gradi con otto telecamere, la ricarica wireless per smartphone e numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui cruise control intelligente, mantenimento di corsia, monitoraggio del conducente e ProPilot Assist. Basata sulla piattaforma CMF-EV, la nuova LEAF offre un abitacolo spazioso e cinque posti, con un bagagliaio da 437 litri espandibili abbattendo i sedili posteriori.

Sul fronte tecnico, la LEAF sarà disponibile in due versioni a trazione anteriore. La prima monta un motore da 130 kW (177 CV) abbinato a una batteria da 52 kWh, per un’autonomia di 436 km (WLTP) e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. La versione top di gamma utilizza una batteria da 75 kWh e un motore da 160 kW (218 CV), capace di coprire 604 km con una singola carica. Per quanto riguarda le prestazioni, l’accelerazione da 0 a 100 km/g avviene in 7,6 secondi.

La ricarica rapida consente di passare dal 20 all’80% in meno di 30 minuti con colonnine da 150 kW. La versione base offre un caricatore di bordo da 7,4 kW (con l’11 kW disponibile a richiesta), mentre la versione più potente include di serie il caricatore da 11 kW. Disponibile anche le tecnologie V2L (Vehicle-to-Load), per alimentare dispositivi esterni.

Il debutto commerciale della Nissan LEAF 2026 è previsto per la primavera del prossimo anno, con apertura degli ordini in autunno. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma sarà certamente superiore rispetto all’attuale modello. La produzione avverrà nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito.