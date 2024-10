MINI, ecco la quarta generazione della Cooper Cabrio

Riecco la capote in tessuto sulle linee di produzione dello storico impianto di Oxford. Nove anni fa, infatti, si era fermata la produzione delle MINI Cooper Cabrio, in favore della produzione nello stabilimento VDL Nedcar nei Paesi Bassi. Ma c’è anche una novità molto importante. La Cabrio sarà disponibile esclusivamente in versione a benzina.

Proprio così, infatti la produzione di veicoli elettrici a Oxford è stata interrotta con l’arrivo della quarta generazione della MINI lo scorso anno. La gamma Cabrio si comporrà di due modelli: la Cooper C, con un motore turbo a tre cilindri da 1,5 litri e 161 CV, e la più potente Cooper S, che monta un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri capace di erogare 201 CV.

Entrambi i motori saranno abbinati a un cambio automatico a doppia frizione. MINI ha abbandonato l’opzione del cambio manuale lo scorso anno. La Cooper Cabrio S accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, appena 0,3 secondi più lenta della versione berlina della Cooper S. D’altra parte, la Cooper Cabrio C impiega 8,2 secondi per raggiungere la stessa velocità, con un ritardo di 0,5 secondi rispetto alla “versione chiusa”. Questa differenza è dovuta all’aumento di peso di circa 40 kg, aggiunti dal meccanismo del tetto in tela e dalla struttura elettrica per la sua apertura.

Il tetto può essere completamente aperto in 18 secondi e richiuso in 15 secondi, anche mentre si viaggia fino a una velocità massima di 30 km/h. C’è anche un’altra opzione per aprirlo parzialmente (circa 40 cm) simulando un tettuccio panoramico. Con il tetto chiuso, la capacità del bagagliaio raggiunge i 215 litri, cinque in più rispetto alla versione chiusa della MINI Cooper. Tuttavia, con il tetto abbassato, lo spazio si riduce a 160 litri.

Di serie, la Cabrio include un deflettore antivento e un sistema di protezione antiribaltamento a scomparsa. All’interno, l’abitacolo della nuova MINI rispecchia quello della sorella berlina, con un display touchscreen centrale da 9,5 pollici da cui si gestiscono gran parte delle funzionalità dell’auto.

Tre le possibili scelte per l’allestimento: Classic, con cerchi da 16 pollici, sedili in similpelle parziale e cruscotto in tessuto nero; Exclusive, con cerchi in lega a 17 pollici, sedili interamente in similpelle e il cruscotto rivestito in tessuto beige; Sport, che richiama lo stile della sportiva John Cooper Works, con cerchi da 18 pollici, bodykit aggressivo e sedili in similpelle e velluto a coste, oltre alle levette del cambio sul volante.

I prezzi partono da 27.240 sterline per la Cooper Cabrio C e salgono a 31.640 sterline per la Cooper Cabrio S. Prime consegne all’inizio del prossimo anno.