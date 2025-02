Auto elettriche, Norvegia da record: il 96% del mercato a gennaio è “green”

La Norvegia continua a registrare numeri incredibili nella transizione verso la mobilità elettrica: a gennaio 2025, il 95,8% delle nuove auto immatricolate erano elettriche, una percentuale che avvicina il Paese al suo obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro l’anno. Su un totale di 9.343 nuove immatricolazioni, ben 8.954 erano vetture elettriche, segnando un incremento rispetto al 92% registrato nello stesso periodo del 2024.

Auto elettriche, la Norvegia sempre più vicina al suo obiettivo

Solberg Thorsen, responsabile della Norwegian Road Federation, ha dichiarato: “È un incremento positivo che ci porta nella giusta direzione. Tuttavia, è prematuro dichiarare raggiunto l’obiettivo, come sostenuto dalla NAF la scorsa settimana. Il target del 100% di auto elettriche per il 2025 potrebbe ancora essere distante, considerando che negli ultimi cinque giorni di gennaio la quota è leggermente diminuita, con alcune centinaia di acquirenti che hanno optato per vetture diesel o benzina.”

La distribuzione delle immatricolazioni vede una netta predominanza delle auto elettriche al 95,8%, seguite da una minima presenza di diesel (1,5%), ibride a benzina (1,3%), plug-in a benzina (1%) e auto a benzina tradizionali (0,4%), con una sola plug-in diesel registrata. Il mercato “green” è dominato dalla Toyota bZ4X con 1.188 unità vendute, seguita dalla Volkswagen ID.4 con 830 e dalla Nissan Ariya con 544 unità. Completano il quadro la Volkswagen ID.3 e ID.7, le Tesla Model Y e Model 3, la Skoda Enyaq, la BMW i4 e la Ford Explorer elettrica. Curioso che bisogna scendere fino alla 34esima posizione di questa classifica per trovare il primo modello non elettrico.

Nel settore dei veicoli commerciali, gennaio 2025 ha visto l’immatricolazione di 1.703 nuovi furgoni, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. Di questi, 753 erano elettrici, rappresentando una quota del 44% (in aumento rispetto al 37% del 2024), mentre il diesel mantiene ancora una presenza significativa al 54%.

Il successo delle auto elettriche in Norvegia è facilitato da un sistema di incentivi particolarmente vantaggioso: l’esenzione dall’IVA del 25% e dalle tasse di immatricolazione, oltre a benefici pratici come parcheggi gratuiti in molte aree. A questo si aggiunge una rete di ricarica estremamente sviluppata. Tuttavia, questo modello risulta difficilmente replicabile in altri paesi, essendo sostenuto dalla particolare ricchezza della Norvegia che permette ingenti investimenti nella mobilità elettrica, un lusso che non tutti gli Stati possono permettersi.