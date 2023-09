Hyundai, guanto di sfida alla Dacia: elettrica low cost in Europa

Per la Dacia Spring è tempo di guardarsi le spalle. Presto dovrebbe arrivare anche in Europa un modello con ottime credenziali, prezzo in primis. Finora commercializzata solo in Corea del Sud, la Hyundai Casper sarebbe sul punto di approdare nel Vecchio Continente. Lo suggeriscono alcune foto spia scattate in Germania negli scorsi giorni, il che ci porta a ritenere vicino il debutto. Saprà distinguersi positivamente, allo stesso modo di quanto fatto in terra madre? Ci contano i piani alti dell’azienda coreana, la quale gode di un buon ascendente pure nei nostri confini. Tra le credenziali interessanti, spicca, come abbiamo già detto in apertura, il vantaggioso prezzo di listino. Una vera delizia, nella prospettiva di chi ha poco denaro da investire in una nuova vettura.

Hyundai: pronta l’elettrica più economica d’Europa

Stabilire una cifra esatta è prematuro, poiché tra le tasse e i costi di trasporto condurranno a un rincaro. Tuttavia, nel Paese orientale ce la si porta a casa con una spesa di circa 10 mila euro. Il target sarà forse tra i 20 e i 25 mila euro. Sotto il profilo estetico la versione europea pare sarà pressoché identica alla “originale”. Dunque, avrebbe una lunghezza di circa 3,6 m, l’ideale per muoversi agevolmente nell’affollata giungla urbana. Già immaginiamo la facilità di parcheggiarla pure nei centri commerciali più affollati: pura manna dal cielo, specie per chi vive nelle maggiori città.

L’antagonista della Dacia Spring avrebbe un suv derivato dalla A10, dunque il titolo di suv di taglia “super small” le calza a pennello. Davanti rimarranno i fari rotondi e la sottile fascia luminosa nella zona superiore. Dietro, invece, permangono i suggestivi gruppi ottici sotto il lunotto, insieme alle luci aggiuntive collocate presso le estremità del paraurti, aventi lo stesso stile. Per farvi un’idea chiara dell’aspetto finale è sufficiente guardare alle immagini della première in Corea del Sud.

A cambieranno saranno gli interni, con due nuovi schermi digitale, di cui uno adibito a quadro strumenti digitali e l’altro alla fruizione dei contenuti multimediali. Dettagli speciali, concepiti su misura, aumenteranno l’appeal agli occhi del pubblico europeo. Non è dato conoscere la potenza del powertrain, mentre la batteria pare si aggirerà intorno ai 300 km nel ciclo WLTP. Un’ulteriore attrattiva, insieme all’approccio low cost, tale da democratizzare davvero le bev. L’uscita della Hyundai Casper sarà attesa nel 2024, sotto forma di Model Year 2025.