Honda sta per creare un nuovo marchio di auto elettriche

Honda promuove attivamente l’elettrificazione nel settore. A questo proposito, l’azienda si è posta l’obiettivo che dopo il 2027 tutti i modelli che produrrà in Cina saranno ibridi o completamente elettrici. La casa giapponese prevede ora di passare alla produzione esclusivamente elettrica nel 2035 e, a questo proposito, la primavera scorsa la società ha presentato i prototipi dei suoi futuri modelli SUV e:NS2 ed e:NP2, che si uniranno ai già lanciati e:NS1 ed e: NP1.

Honda lavora al lancio di un nuovo brand di auto elettriche in Cina insieme a Dongfeng

Honda sta sviluppando diverse joint venture con case automobilistiche cinesi, una delle quali è con Dongfeng. Oltre ai progetti esistenti (in particolare, la produzione dell’e:NS1, che verrà effettuata presso gli stabilimenti della joint venture) le due società separeranno un nuovo sottomarchio sotto il quale svilupperanno e produrranno solo veicoli elettrici. La presentazione del nuovo marchio, che si chiama Lingxi, è avvenuta durante una cerimonia speciale a Wuhan. Secondo il vicedirettore generale di Dongfeng Honda, Pan Jingxin, il marchio si impegnerà a soddisfare i desideri dei consumatori.

Dongfeng Honda ha annunciato che durante lo sviluppo del logo, i designer si sono ispirati all’immagine di un “uccello in volo”. Si è deciso di utilizzare il cosiddetto qing (tonalità di blu-verde) come colore aziendale di Lingxi, che, come notato dalla joint venture, è correlato sia al ricco patrimonio culturale tradizionale cinese che all’estetica della moda moderna.

Durante la presentazione del sub-brand è stato mostrato anche un precursore del suo futuro primo modello: un concept chiamato Lingxi L. Dongfeng Honda ha già confermato che questa vettura costituirà la base del primo modello di produzione del nuovo marchio. Secondo Pan, il debutto commerciale del Lingxi L è previsto per il 2024, con una data più specifica che verrà annunciata man mano che i lavori sul modello avanzano. Il concept prevede un tetto basso nero, fari a forma di L collegati tra loro da una striscia luminosa, una linea che attraversa il cofano al centro e “confluisce” nel logo, e insoliti fari triangolari.

I lati della Lingxi L sono decorati con stampe espressive, strisce curve luminose e grandi cerchi, e l’auto è dotata di telecamere per la retromarcia che sostituiscono i tradizionali specchietti esterni. Le luci posteriori sono collegate tra loro da una linea luminosa che attraversa tutta la larghezza del bagagliaio. Non si hanno ancora informazioni circa le caratteristiche tecnologiche del prototipo . Si sa solo che nello sviluppo dei modelli del nuovo sottomarchio la joint venture farà affidamento “su 20 anni di esperienza nella creazione di tecnologie di Dongfeng Honda”.