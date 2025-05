La Dacia Jogger si prepara a ricevere un restyling strategico, pensato per aggiornare l’immagine del versatile modello familiare della casa romena. Nuove foto trapelate in rete svelano interessanti dettagli sui cambiamenti in arrivo, soprattutto a livello estetico, confermando che il brand del Gruppo Renault punta a rendere la Jogger più moderna e allineata al nuovo corso stilistico del marchio.

Nonostante i prototipi siano ancora coperti da importanti camuffature, soprattutto nella zona anteriore e posteriore, è già possibile intuire alcune delle principali novità di design sulla Jogger.

La parte frontale dovrebbe adottare una calandra più sottile e affilata, ispirata ai recenti linguaggi stilistici introdotti su modelli come la nuova Dacia Duster e il futuro Bigster. I gruppi ottici anteriori, inoltre, saranno rinnovati con una firma luminosa più moderna, mentre il paraurti subirà leggere rivisitazioni. Al posteriore, invece, la Jogger riceverà nuovi fari con grafica aggiornata, per un look più fresco. Sul profilo laterale, invece, le modifiche sembrano minime, anche se potrebbero debuttare inediti cerchi in lega e nuove tinte carrozzeria, elementi fondamentali sul fronte della personalizzazione.

All’interno dell’abitacolo, anche se le immagini attuali non mostrano molto, si ipotizzano miglioramenti alla plancia e materiali aggiornati. Non è escluso l’arrivo di un nuovo infotainment con display maggiorato, per migliorare l’esperienza digitale a bordo.

Per quanto riguarda i motori della nuova gamma Jogger, non sono previste modifiche sostanziali: la versione attuale mette a disposizione propulsori a benzina, GPL e l’ibrido full hybrid che dovrebbe essere confermato. L’introduzione della più potente Hybrid 155, vista sul Bigster, appare poco probabile per motivi di posizionamento e target.

Il debutto ufficiale del nuovo restyling della Dacia Jogger è atteso entro la fine del 2025, con commercializzazione prevista nei primi mesi del 2026. Anche qui ci si aspetta un grande riscontro di pubblico, come ormai ci ha abituati da tempo il brand interno a Renault.