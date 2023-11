Stellantis ha svelato il suo nuovo Immersive Audio Lab in India

Stellantis, casa automobilistica e fornitore di servizi di mobilità, ha aperto un laboratorio audio immersivo qualificato Dolby Atmos 9.1.6 a Bangalore, segnando un passo in avanti nella fornitura di esperienze audio e acustiche automobilistiche per i clienti dei 14 marchi della casa automobilistica.

A Bangalore in India inaugurato il nuovo Stellantis Immersive Audi Lab

Il laboratorio, unico in India per qualsiasi casa automobilistica, si concentra su riferimento audio, produzione e garanzia della qualità. L’immersive Audio Lab svolgerà un ruolo chiave nell’iniziativa di Stellantis volta a definire strategie audio e tabelle di marcia uniche per ciascuno dei suoi marchi e segnerà un passo significativo attraverso l’internalizzazione delle capacità di ricerca e sviluppo sull’acustica automobilistica, ha affermato l’azienda.

“Questo nuovissimo laboratorio audio immersivo dimostra il nostro impegno verso un’acustica automobilistica leader del settore e sottolinea il ruolo fondamentale dell’India nella strategia globale di Stellantis”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer, Stellantis. L’acustica della stanza è realizzata meticolosamente attraverso modelli di simulazione computazionale avanzati, tra cui l’analisi degli elementi finiti, il metodo degli elementi limite e il raytracing. Questi metodi hanno consentito una realizzazione accelerata del progetto di 53 giorni e l’uso ottimale dei materiali, dando vita a uno spazio all’avanguardia che, secondo l’azienda, esemplifica la precisione e l’innovazione nell’audio e nell’acustica.

Lo Stellantis Immersive Audio Lab è ospitato all’interno del centro software di Bangalore, in India. Questo centro è specializzato nello sviluppo di software e innovazioni tecnologiche che svolgono un ruolo chiave nel progresso delle soluzioni automobilistiche e di mobilità.

Stellantis Dolby Atmos 9.1.6 Immersive Audio Lab vanta una serie di funzionalità rivoluzionarie. Il Lab ha livelli eccezionali di controllo sul tempo di riverbero (RT), raggiungendo un impressionante 0,5 secondi alle basse frequenze e mantenendo un lineare di 0,2 secondi dalle frequenze medie alle alte. Il laboratorio si allinea perfettamente ai rigorosi standard acustici IEC e Dolby, ottenendo un punteggio del 100% in diversi criteri, integrato da un valore di criteri di rumore inferiore a 20NC. Stabilisce nuovi standard nell’isolamento dell’aria e delle strutture, ottenendo un eccezionale punteggio di classe di trasmissione del suono (STC) pari a 68.