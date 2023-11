Stellantis ferma la produzione nella fabbrica di Peugeot 5008 e Citroen C5 Aircross per una settimana

La fabbrica automobilistica Stellantis di Rennes La Janais deve nuovamente fare i conti con uno stop alla linea di produzione. La causa è la crisi sanitaria legata al virus Covid-19 in Asia e le difficoltà di approvvigionamento di parti meccaniche. Il 10 novembre, la direzione del sito produttivo di Rennes ha comunicato una mancanza di forniture di cambi dall’Asia. Per questo motivo, la linea di produzione resterà inattiva da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre.

Lo stabilimento Stellantis di Rennes interromperà nuovamente la produzione

Questa chiusura della fabbrica di Stellantis a Rennes ha delle conseguenze sui lavoratori. Infatti, i più di 2.000 dipendenti dell’azienda non possono più lavorare. Vengono quindi messi, temporaneamente, in cassa integrazione. Una situazione che fa reagire duramente i sindacati di fabbrica, come il CFDT. “Dopo aver subito uno stop già la settimana di Ognissanti, ora è l’ultima settimana di novembre che verrà eliminata. Quando la fabbrica è in funzione dobbiamo produrre a ritmi elevati e anche fare straordinari in alcuni servizi”, ha affermato Laurent Valy di CFDT che poi ha anche aggiunto: “Se l’impatto finanziario per i dipendenti rimane relativamente limitato resta il fatto che ci sono preoccupazioni sull’attività del sito nel 2024 nonostante segnali positivi come l’accordo per commercializzare la Citroen C5 Aircross MHEV”.

Insomma dalla Francia una situazione non tanto bella per il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità arriveranno dalla Francia a proposito della fabbrica di Stellantis a Rennes dove vengono prodotte vetture molto importanti quali Peugeot 5008 e Citroen C5 Aicross.