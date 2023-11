Stellantis presente a Solutrans a Lione con la sua nuova FIAT E-Ducato

Stellantis, leader indiscusso nella propulsione a emissioni zero nei veicoli commerciali in Europa, sarà presente dal 21 al 25 novembre al salone Solutrans di Lione. L’azienda approfitta di questo crocevia mondiale dei veicoli professionali per presentare ancora una volta il suo marchio Pro One e la sua offerta globale.

Lo stand Stellantis illustrerà il suo approccio globale in termini di veicoli e servizi professionali

Con l’evento incentrato quest’anno sulle nuove energie, Stellantis illustrerà nel dettaglio tutte le sue risposte, con la sua seconda generazione di veicoli elettrici utilitari ma anche la sua soluzione a idrogeno per veicoli pesanti, già commercializzata. Stellantis, che ha recentemente annunciato il completo rinnovamento della sua gamma utility, presenterà a Lione in anteprima francese la sua nuova FIAT E-Ducato e i servizi associati. L’autonomia aumenta a 420 km nel ciclo WLTP, rendendo l’E-Ducato uno dei più efficienti della sua categoria e offrendo un’autonomia maggiore del 30% rispetto al precedente. Il motore elettrico è in grado di erogare 200 kW (270 CV) con una coppia massima di 410 Nm.

Nello stand verranno presentate anche le attività di economia circolare rivolte ai professionisti, con la gamma di componenti SUSTAINera e un veicolo “retrofittato”, che segnano una nuova tappa nella partnership con Qinomic. I portavoce della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis saranno presenti allo stand il 21 e 22 novembre per rispondere alle domande. Vi preghiamo di contattarci per organizzare incontri.

A proposito di Fiat E-Ducato ricordiamo che grazie ad un nuovo design più aerodinamico, i consumi e le emissioni di CO 2 sono in media inferiori del 9% rispetto alla precedente generazione di Ducato.

Sul nuovo Ducato di Stellantis il guidatore ha a disposizione una serie di nuovi sistemi di assistenza (ADAS), come il Full Brake Control System, il Traffic Sign Recognition, il Lane Departure Warning and Attention Assist e l’Intelligent Speed ​​Assist. Sono inoltre presenti l’Adaptive Cruise Control con funzione stop-and-go, il Lane Centering e il Traffic Jam Assist. Questi ultimi tre sistemi ADAS rendono possibile la guida autonoma con Ducato livello 2. L’auto poi accelera, frena e sterza autonomamente, tenendo conto della situazione del traffico, rendendo il nuovo Ducato uno dei più sicuri del suo segmento.

Gli interni, il cruscotto e il volante del nuovo modello di Stellantis hanno un nuovo design. La qualità e la facilità d’uso erano in testa. Keyless Entry and Go è ora di serie sull’E-Ducato. Ciò vale anche per il comando elettronico del freno a mano e per il sistema di infotainment e navigazione con display da 10 pollici. L’E-Ducato offre connettività completa, comprese funzionalità specifiche per i veicoli elettrici. Anche la strumentazione è completamente digitale con display da 7 pollici. Di serie sia sulle versioni elettriche che su tutte le versioni diesel è una telecamera per la retromarcia con linee guida dinamiche.